Трагедія сталася на Тернопільщині у травні 2023 року

Директора Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» із санного спорту обвинувачують у загибелі 15-річної спортсменки на санній трасі. Неповнолітня дівчина загинула 24 травня 2023 року під час тренувань у Кременці. Вона на швидкості наштрикнулася на шматок зламаної дерев’яної дошки та миттєво загинула. Поліція перекваліфікувала справу та висунула підозру керівнику спортшколи.

За словами керівника поліції Сергія Зюбаненка, правоохоронці провели низку експертиз. Під час розслідування обстежили дерев’яну санну трасу. Згідно з висновками експертів, її технічний стан не відповідав вимогам безпечної експлуатації. Відповідальним за належний технічний стан, утримання, своєчасний ремонт споруди був керівник закладу.

За повідомленням прокуратури Тернопільщини, директор обіймав посаду з 1990 року та знав про аварійний стан траси. Експертиза показала, що об’єкт був зношений приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані. Попри це, керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту. Окрім того, у січні 2023 року він уклав договір про оренду траси для проведення тренувань.

Сергій Зюбаненко додав, що розслідування триває. «На цьому ми крапку не ставимо. Досудове розслідування триває, ми продовжуємо збирати докази причетності інших осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до цієї трагедії», – написав він.

6 квітня 2026 року слідчі поліції змінили правову кваліфікацію у кримінальному провадженні. Керівнику спортивної школи повідомили про підозру за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила до тяжких наслідків). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними YouСontrol, з 1999 року посаду керівника Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» із санного спорту обіймає Анатолій Малищик.