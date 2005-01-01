Дітей із київської спортивної команди, що отруїлися газом у Львові, виписали із лікарні

Приїхали з Києва на змагання і потрапили до лікарні. У ніч на середу, 17 січня, газом отруїлися восьмеро людей. П'ятеро із них ‒ діти, учасники київської спортивної команди з настільного тенісу.

Медики госпіталізували сімох людей. Вони приїхали на змагання й оселилися в орендованій квартирі на вулиці Залізничній. Там пригода і трапилася. Правоохоронці наразі з'ясовують причини отруєння.

«В нашу лікарню поступило двоє дітей, одна дитина з більш вираженою клінікою отруєння природнім газом ‒ в реанімацію, а одна поступила в педіатричне відділення. Всі вони чули запах меркаптану. Це такий допоміжний газ, який додається в природній, щоб його розпізнати. З головним болем та сонливістю поступили діти, блювота була», ‒ розповів Ігор Лукасевич, завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні на вул. Орлика.

Дітям надали медичну допомогу, зробили аналізи крові, приписали відповідний питний режим. І вже опівдні виписали у задовільному стані. Медики кажуть: із 23 дітей, госпіталізованих від початку року, 11 маленьких пацієнтів надійшли через отруєння чадним газом.