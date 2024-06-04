У День захисту дітей відбулося офіційне відкриття другої черги житлового комплексу Auroom Forest. Малоповерхове житло мрії розташоване навпроти Винниківського лісопарку. У цьому затишному місці – жодного шуму і промислових об'єктів, а тільки свіже повітря, мальовничі пейзажі та привітні сусіди.

«Ми придбали у комплексі Auroom Forest квартиру нашій донечці. Ми дуже тішимося і дякуємо цьому забудовнику. Тому що насправді якісні роботи», – зазначила жителька Винників Наталя.

Переваги ЖК Auroom Forest

Серед переваг цього комплексу – оптимальне планування помешкань, якісні панорамні вікна, індивідуальне газове опалення, просторі балкони та лоджії, з яких відкриваються краєвиди Винниківського лісопарку. Для родин з автомобілями передбачений підземний паркінг, а у внутрішньому дворі облаштували безпечні дитячі майданчики, відпочинкові зони та навіть місця для барбекю.

«Підхід забудовника до будівництва цього комплексу досить серйозний, порівняно з іншими новобудовами не тільки у Винниках, а навіть у Львові. Дуже хороше ставлення до всіх мешканців – до тих, хто вже проживає і буде в майбутньому тут жити. Я такого не зустрічала», – поділилася враженнями мешканка ЖК Auroom Forest Марта.

Загалом житловий комплекс Auroom Forest буде представлений чотирма будинками бізнес-класу висотністю від 6 до 8 поверхів. Наразі ще є вільні квартири в перших чергах ЖК Auroom Forest. У двох наступних чергах, що зараз активно будуються, є хороший вибір квартир за доступною вартістю за метр квадратний. І також діє безвідсоткове розтермінування до 18 місяців. А для військових впродовж червня доступна знижка 10%.

«Родзинкою нашого комплексу є ліс, який його оточує. Всі хочуть зараз єднання з природою, прогулятися ввечері з дітьми, з домашніми улюбленцями. Тут надзвичайно спокійно. Це малоповерхова забудова, тут буде менше сусідів, ніж у місті. Тому, звичайно, тут дуже багато переваг», – наголосила керівниця відділу продажу будівельної компанії Auroom Наталія Лесько.

Зараз будівельна компанія Auroom активно будує 8 житлових комплексів. Від початку повномасштабного вторгнення здали вже 3 будинки та до кінця цього року планують ще 5. А протягом 2024 року планується старт ще чотирьох унікальних проектів.