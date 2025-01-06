Віталій Нижник придбав будівлю у селі Судилків за 4,1 млн грн

У селі Судилків Шепетівського району відбувся аукціон з продажу будівлі дитячої бібліотеки. Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця Віталія Нижника, який запропонував за об’єкт 4,1 млн грн.

Судилівська сільська рада виставила на приватизацію будівлю колишньої дитячої бібліотеки на вулиці Героїв Майдану 21 грудня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 28,9 тис. грн. В описі об’єкту вказали, що його площа – 98,6 кв.м.

Онлайн-аукціон відбувся 2 січня 2025 року на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли семеро учасників. Переможною стала ставка Віталія Нижника, який запропонував за об’єкт 4 100 001 грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 820 тис. грн.

Додамо, що за даними аналітичної платформи ClarityProject, Віталій Нижник зареєстрований фізичним підприємцем у Шепетівці з 2019 року. Чоловік здійснює неспеціалізовану оптову та роздрібну торгівлю у неспеціалізованих магазинах.