Дівчинка одужує і набирається сил

11-річна Соломія із Рави-Руської, яку після зникнення на 8-й день знайшли у лісосмузі непритомною, перебувала під наглядом лікарів львівської дитячої лікарні св. Миколая. Вона отримала медикаментозне лікування і психологічну допомогу. У вівторок, 30 липня, дівчинку з лікарні виписали додому.

За історією пошуків та порятунку 11-річної Соломійки стежила чи не вся країна. 20 липня вона пішла з дому та не повернулася. До пошуково-рятувальної операції долучилося понад 600 осіб. Дівчинку знайшли на 8-й день після зникнення у лісосмузі за 6 км від дому.

«Соломію у стані гострого виснаження та зневоднення доправили до дитячої лікарні св. Миколая. Протягом трьох днів дівчинка отримувала інтенсивну інфузійну терапію, тобто, їй внутрішньовенно вводили всі необхідні медикаменти. Також із маленькою пацієнткою працювали спеціалісти Центру ментального здоровʼя, адже після пережитого вона потребувала у тому числі і психологічної допомоги», – кажуть у медзакладі.

Медики кажуть, що дитина впевнено одужує. У неї вже з’явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити. На 4-й день перебування в лікарні, 30 липня, дівчинку виписують додому. Надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.

Нагадаємо, 11-річна дівчинка зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. Про зникнення дитини у поліцію повідомила її мати. За її словами, 20 липня о 15:00 дочка вийшла з дому та не повернулася. Її знайшли рятувальники в лісі 27 липня. Дівчинка була непритомною.