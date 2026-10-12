Земельна ділянка розташвана на території курортного комплексу «Бухів»

Східницька селищна рада Львівської області продала земельні ділянки на території курортного комплексу «Бухів» площею 1,41 га за понад 17,8 млн грн. Землю в курортному селищі Східниця на Львівщині купила 37-річна дизайнерка одягу Руслана Каріка.

Йдеться про ділянки площею 1,31 та 0,095 га у селищі Східниця на Львівщині, які виставили на продаж 14 вересня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі». Обидві ділянки, що розташовані поруч, призначені під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Аукціон провели у понеділок, 12 жовтня, через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяло двоє учасників – 35-річний львівський підприємець Олександр Педан та підприємиця Руслана Каріка. Найвищу ціну запропонувала Руслана Каріка, за ділянку площею 1,41 га – понад 16,5 млн грн, а за ділянку поруч площею 0,095 га – 1,27 млн грн. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону. Відтак вартість квадратного метра землі, вартувала переможцю торгів 1 262 грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Руслана Каріка зареєструвалася як ФОП у 2019 році у місті Конотоп Сумської області. Основний вид її діяльності – агентство нерухомості, серед іншого – виробництво одягу та аксесуарів, а також торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах. Наприкінці 2023 року вона зареєструвала торговельну марку «Ruslana Karika Clothing». На сайті компанії зазначено, що бренд одягу створений у Києві. Наразі відкрито один магазин у столиці України на вул. Івана Мазепи.

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Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що компанія «Лісові стежки», яка належить співвласникам парку розваг «Уруру» та відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів», купила за 8 млн грн землю у Східниці під паркінг.