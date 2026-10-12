Дизайнерка Руслана Каріка купила за 17,8 млн грн ділянки в курортному селищі на Львівщині
Ділянки призначені під будівництво туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
Східницька селищна рада Львівської області продала земельні ділянки на території курортного комплексу «Бухів» площею 1,41 га за понад 17,8 млн грн. Землю в курортному селищі Східниця на Львівщині купила 37-річна дизайнерка одягу Руслана Каріка.
Йдеться про ділянки площею 1,31 та 0,095 га у селищі Східниця на Львівщині, які виставили на продаж 14 вересня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі». Обидві ділянки, що розташовані поруч, призначені під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Аукціон провели у понеділок, 12 жовтня, через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяло двоє учасників – 35-річний львівський підприємець Олександр Педан та підприємиця Руслана Каріка. Найвищу ціну запропонувала Руслана Каріка, за ділянку площею 1,41 га – понад 16,5 млн грн, а за ділянку поруч площею 0,095 га – 1,27 млн грн. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону. Відтак вартість квадратного метра землі, вартувала переможцю торгів 1 262 грн.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Руслана Каріка зареєструвалася як ФОП у 2019 році у місті Конотоп Сумської області. Основний вид її діяльності – агентство нерухомості, серед іншого – виробництво одягу та аксесуарів, а також торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах. Наприкінці 2023 року вона зареєструвала торговельну марку «Ruslana Karika Clothing». На сайті компанії зазначено, що бренд одягу створений у Києві. Наразі відкрито один магазин у столиці України на вул. Івана Мазепи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що компанія «Лісові стежки», яка належить співвласникам парку розваг «Уруру» та відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів», купила за 8 млн грн землю у Східниці під паркінг.
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