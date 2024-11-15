10-річна Вероніка з лікарями. які допомогли їй позбутися небезпечної патології

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая допомогли 10-річній мешканці Тернопільщини позбутися смертельно небезпечної судинної патології. Головна вена, через яку кров надходить до печінки з чотирьох органів (шлунка, селезінки, кишківника, підшлункової) була закупорена. Через це селезінка дитини за півроку збільшилася у п’ять разів. Аби врятувати дівчинку, її з Тернопільщини скерували до Львова.

Мама Вероніки (так звати дівчинку) називає захворювання доньки тихим безсимптомним вбивцею. Все почалося з періодичних кровотеч з носа, які медики пояснювали «слабкими судинками». Та цього року під час УЗД спеціалісти виявили, що у ворітній або, як її ще називають, портальній вені, що переносить кров до печінки, нестабільний кровотік, а сам орган збільшений. Лікарі у Тернополі поставили діагноз: портальна гіпертензія допечінкового типу, повідомили у львівській лікарні.

Лікарі пояснили, що головна вена, через яку кров надходить до печінки з чотирьох органів (шлунка, селезінки, кишківника, підшлункової) для очищення, закупорена через рубець. Кров заледве туди потрапляла, а перенасичені нею органи змушені були створювати обхідні шляхи до печінки — прокладати нові судинки. Там де вони надто тоненькі, то могли розірватися і призвести до внутрішньої кровотечі. Діти в таких випадках зазвичай гинуть.

У таких дітей навіть найлегші фізичні навантаження та стрес можуть спричинити збільшення тиску у закупореній портальній вені, а відтак і її розрив. Цей стан також відзначається високим рівнем смертності.

У лікарні св. Миколая, куди батьки дівчинки звернулися за порятунком, дівчинці спершу призначили медикаментозне лікування. Потрібний був час, аби дитина підросла, зміцніла перед можливим втручанням. І рекомендували суворо обмежити фізичну активність та стежити за тиском. Батьки пояснили доньці, що бігати, швидко і багато ходити, нервувати – це смертельна загроза.

«За пів року селезінка, яка не могла віддавати весь належний обсяг крові до печінки, збільшилася аж у 5 разів і вже сягала тазу. Хірург Олександр Калінчук вирішив, що чекати далі не можна і складну судинну операцію слід проводити вже. Треба було створити новий шлях для відтоку крові із селезінки до печінки, при цьому зберігши патологічно збільшений орган. Для цього хірурги обрали метод судинного анастомозу. Вони з’єднали вену селезінки із веною лівої нирки і кров ринула до нового потоку. Вже за кілька днів після операції селезінка позбулася надлишкової крові і повернулася до нормальних розмірів», – кажуть у лікарні.

Операція пройшла успішно. Після неї Вероніка добре почувається і вже потрохи ходить. Після реабілітації зможе поступово відновлювати і фізичну активність. Наразі дівчинка буде під наглядом лікарів.