Попередній уряд країни не хотів ухвалювати таке рішення

15 липня 2025 року у Фінляндії офіційно набула чинності заборона на купівлю та інші операції з нерухомістю громадянами Росії та Білорусі. Уряд країни пояснює це рішення необхідністю посилити безпеку країни, пише «РБК-Україна» з посиланням на міністра оборони Фінляндії Антті Едварда Гяккянена.

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Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю та має на меті зменшити ризики, пов’язані з потенційним використанням об’єктів для підривної діяльності або шпигунства.

Підготовка цієї заборони тривала близько двох років. Нещодавно уряд ухвалив відповідну постанову, що є частиною реформи для зміцнення національної безпеки.

За словами Антті Гяккянена, коли він почав працювати в Міноборони Фінляндії, то побачив серйозну загрозу безпеці зі сторони росіян та білорусів, хоча попередній уряд вирішив, що заборона на угоди з нерухомістю для росіян і білорусів країні не була потрібна.

«Я дуже радий, що цей закон зрештою був ухвалений і вступає в дію. Його головна мета – посилити безпеку Фінляндії та підготувати країну до можливих спроб впливу з боку іноземних держав», – сказав Антті Гяккянен і додав, що потреба у такій забороні була ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.