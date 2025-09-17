Йдеться про невелику нежитлову будівлю, розташовану в межах червоних ліній вул. Залізничної

Міська рада Львова викупить приватний будинок на вул. Залізничній, що заважає реконструкції вулиці. Викупну ціну в майже 6 млн грн затвердили депутати Львівської міськради на засіданні у вівторок, 16 вересня.

Йдеться про нежитлову будівлю площею 102,1 м2 на вул. Залізничній, 7 у Львові, що належить ПМП «Вогнеборець». Як вказано в пояснювальній записці, генеральний план Львова передбачає реконструкцію вул. Залізничної на відтинку від вул. Городоцької до буд. №19. Однак будівля розташована в межах червоних ліній, тому її викуплять для суспільних потреб. Вартість будинку оцінили в 5,8 млн грн, з яких майже мільйон – це ПДВ.

Раніше виконавчий комітет ЛМР затвердив проєкт реконструкції всієї вул. Залізничної протяжністю 1,2 км. Її вартість за розцінками 2024 року становить 312 млн грн, в тому числі першого етапу – майже 92 млн грн. Проєкт реконструкції передбачає не лише нове покриття, а й оновлення інженерних мереж, облаштування тротуарів та створення безпечного простору для всіх учасників руху.

Фінансувати перший етап реконструкції вул. Залізничної будуть за цільові кредитні гроші, а на завершення робіт шукатимуть грантове фінансування.

ПМП «Вогнеборець» понад 30 років займається гуртовою торгівлею. Бенефіціаром компанії є львівʼянин Володимир Ковалишин.