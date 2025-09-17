Львівська міськрада за 6 млн грн викупить будинок біля вокзалу для реконструкції вулиці
Реконструкція вул. Залізничної коштуватиме 312 млн грн
Міська рада Львова викупить приватний будинок на вул. Залізничній, що заважає реконструкції вулиці. Викупну ціну в майже 6 млн грн затвердили депутати Львівської міськради на засіданні у вівторок, 16 вересня.
Йдеться про нежитлову будівлю площею 102,1 м2 на вул. Залізничній, 7 у Львові, що належить ПМП «Вогнеборець». Як вказано в пояснювальній записці, генеральний план Львова передбачає реконструкцію вул. Залізничної на відтинку від вул. Городоцької до буд. №19. Однак будівля розташована в межах червоних ліній, тому її викуплять для суспільних потреб. Вартість будинку оцінили в 5,8 млн грн, з яких майже мільйон – це ПДВ.
Раніше виконавчий комітет ЛМР затвердив проєкт реконструкції всієї вул. Залізничної протяжністю 1,2 км. Її вартість за розцінками 2024 року становить 312 млн грн, в тому числі першого етапу – майже 92 млн грн. Проєкт реконструкції передбачає не лише нове покриття, а й оновлення інженерних мереж, облаштування тротуарів та створення безпечного простору для всіх учасників руху.
Фінансувати перший етап реконструкції вул. Залізничної будуть за цільові кредитні гроші, а на завершення робіт шукатимуть грантове фінансування.
ПМП «Вогнеборець» понад 30 років займається гуртовою торгівлею. Бенефіціаром компанії є львівʼянин Володимир Ковалишин.