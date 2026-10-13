Зловмисника затримали біля закладу McDonald’s на Дружбі

Біля закладу McDonald’s у Тернополі поліцейські затримали 20-річного мешканця, який вимагав хабар за знаття статусу розшуку в мобільному застосунку «Резерв+». Спершу ухилянт мав йому заплатити 4 тис. доларів, згодом вартість послуги зросла до 6 тис. доларів, йдеться у повідомленні головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

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Співробітники карного розшуку поліції встановили, що юнак вимагав гроші в чоловіків мобілізаційного віку. Він за обумовлену суму обіцяв змінити в застосунку статус «У розшуку».

Правоохоронці встановили, що до нього звернувся житель Тернопільщини, який за порушення військово-облікових даних перебував у розшуку. 20-річний тернополянин переконав останнього, що лише він зможе домовитися з працівниками ТЦК і розв’язати це питання. Половину грошей клієнт мав передати одразу, решту – після зняття з розшуку.

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Чоловіки домовилися про зустріч на парковці біля McDonald’s на Дружбі. На фото поліції видно, що обшук проводився в автомобілі Tesla. Там і виявили 3 тис. доларів, які мав отримати організатор схеми.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимаганням неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою). Санкція статті – позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 140 тис. грн. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів та встановлюють його зв’язки.