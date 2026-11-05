У Білому домі відбулась зустріч українського омбудсмена Дмитра Лубінця та першої леді США Меланії Трамп

У четвер, 5 листопада, у Білому домі відбулася зустріч першої леді США Меланії Трамп із представниками України та Росії, присвячена успішному завершенню гуманітарної місії в окупованому місті Олешки на Херсонщині.

Україну представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, російську сторону – омбудсменка Яна Лантратова та спецпредставник російського диктатора Кіріл Дмітрієв.

Меланія Трамп висловила сподівання, що успішна реалізація гуманітарної місії в Олешках стане поштовхом до завершення російсько-української війни.

«Ми обрали гуманізм на противагу війні. Життя невинних людей має переважити розбрат війни. Я сподіваюся, що Олешки надихатимуть на мир. Ми можемо створити щось сильніше, ніж тимчасове перемир'я. Ми бачимо Олешки як іскру у світі темряви. Від неї запалає полум'я миру, яке побачить цілий світ», – сказала Меланія Трамп.

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Дмитро Лубінець розповів, що Меланія Трамп особисто сприяла проведенню гуманітарної місії та координувала її. Сама перша леді США зазначила, що почала працювати над нею ще у вересні, використовуючи канали зв’язку з представниками України та Росії, створені для операцій із повернення депортованих росіянами українських дітей. Меланія Трамп також розповіла, що брала участь у кожному етапі організації місії в Олешках.

Український омбудсмен передав Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня, яким першу леді США нагородив Володимир Зеленський. Дмитро Лубінець наголосив, що Меланія Трамп із жовтня 2025 року бере участь у гуманітарних операціях. Зокрема, вона сприяла поверненню до України 30 дітей.

«Вручення ордена княгині Ольги І ступеня – найвищого ступеня цієї нагороди – є визнанням її особистого внеску та щирою вдячністю від імені всієї України. Щиро дякую Меланії Трамп та її професійній команді за довіру, особисту участь і допомогу українцям та українкам. За кожною такою ініціативою стоять людські життя. Ми це високо цінуємо!», – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, з 27 жовтня до кінця доби 1 листопада на Херсонщині діяв режим тиші, запроваджений для проведення гуманітарної місії. Під час операції до Олешок доставили їжу та ліки, постачання яких припинилося у травні 2026 року через наближення фронту. Також із міста та прилеглих населених пунктів евакуювали людей, які висловили таке бажання. Вони самостійно обирали країну, до якої хотіли виїхати. Після завершення операції Дмитро Лубінець заявив, що сторони домовилися не розголошувати кількість людей, евакуйованих до України та Росії. За його словами, це потрібно, щоб «це не перетворилося на “хто до кого більше виїхав”».