Самовіддана гра голкіпера не врятувала «Шахтар» від поразки

Напередодні «Шахтар» у 5-му туру оновленої Ліги чемпіонів зазнав прикрої поразки від нідерландського ПСВ. Донеччани до 87-ї хвилини перемагали з рахунком 2:0, однак не встояли й в підсумку програли 2:3. Одним з головних героїв поєдинку був визнаний голкіпер донеччан Дмитро Різник.

Як інформує Sofascore Football, 25-річний воротар став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю сейвів, здійснених впродовж одного матчу. ПСВ завдав по воротах «гірників» 34 удари й 15 разів Різнику доводилось безпосередньо втручатися в гру. Таким чином, воротар Шахтаря зумів випередити ізраїльського голкіпера «Црвени Звезди» Омрі Глейзера, який у поєдинку проти «Манчестер Сіті» в сезоні 2023/24 рятував ворота сербів 13 разів.

Загалом за п'ять матчів в основному раунді Ліги чемпіонів Різник здійснив 26 сейвів. Він ділить друге місце з Домініком Такачем з братиславського «Слована». До матчу проти ПСВ український голкіпер йшов на 14-й позиції у рейтингу.

Топ-5 голкіперів Ліги чемпіонів за сейвами у сезоні:

1. Майк Меньян («Мілан», Італія) – 29

2-3. Домінік Такач («Слован» Братислава, Чехія) – 28

2-3. Дмитро Різник («Шахтар», Україна) – 28

4. Петер Віндаль-Єнсен («Спарта» Прага, Чехія) – 24

5. Еміліано Мартінес («Астон Вілла», Англія) – 21

Цікаво, що гра Різника потрапила в об’єктив УЄФА – його сейв увійшов у п’ятірку найкращих сейвів 5-го туру Ліги чемпіонів. Окрім українця, було також відзначено Еміліано Мартінеса з «Астон Вілли», Куївіна Келлехера з «Ліверпуля», Радослава Маєцкі з «Монако» та Каспера Шмейхеля з «Селтіка».

До слова, у рейтингу голкіперів Ліги чемпіонів сезону 2024/25 окрім Різника перебувають ще два українці: Анатолій Трубін («Бенфіка») з 17-ма сейвами ділить 11-те місце, а Андрій Лунін («Реал» Мадрид) – з 8-ма сейвами 32-й.