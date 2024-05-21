УІК обрав чотирнадцять переможців культурно-мистецького конкурсу

Український інститут книги оголосив переможців конкурсу культурно-мистецьких проектів з промоції читання. Серед чотирнадцяти переможців є три інституції зі Львова. Йдеться про Львівську муніципальну бібліотеку, Львівську обласну бібліотеку для юнацтва імені Романа Іваничука та музей Дім Франка.

Зазначимо, що Львівська муніципальна бібліотека, що на Мулярській, 2а, перемогла з проектом книгообміну «Книжкова площа», який попередньо мають профінансувати на майже 130 тис. грн. Подію вже організовували у 2021 році, коли львів'яни обмінювалися книгами у дворику Ратуші, слухали музикантів та брали участь у книжкових майстер-класах. Бібліотека Романа Іваничука, яка на розташовується на площі Ринок,9, отримає майже 170 тис. грн на проект «Слідом за Голосами» – презентації у різних куточках України книги антології військових письменників «Голоси». Тексти для книги збирали впродовж 2022 року й видали їх у грудні 2023 року.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, що на вулиці Івана Франка, 150, переміг з проектом інтерактивних презентацій книг для дітей «Лисячий клуб ЧиТанців» й отримає на реалізацію майже 330 тис. грн. У «Домі Франка» розповідають, що читацький клуб поєднує промоцію читання, популяризацію української культури та неформальну освіту.

В УІК додають, що після перемовин з переможцями конкурсу вартість проектів можуть зменшити. Список усіх переможців конкурсу можна переглянути за посиланням.