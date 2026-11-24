«Дніпро-Арену» продали значно дешевше від початкової ціни

Стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу в Дніпрі продали на аукціоні за 67,45 млн грн із ПДВ. Переможцем торгів стало ТОВ «Ріал Естейт 7», яке було єдиним учасником аукціону. Пропозиція компанії становила 56,21 млн грн без урахування податку на додану вартість. Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі та пише телеграм-канал «Дніпрянин».Покупцем стало ТОВ «Ріал Естейт 7», яке запропонувало за обидва об’єкти 56 млн 210 тис. грн. З урахуванням ПДВ загальна сума продажу становить 67 млн 452 тис. грн. Засновником і кінцевим бенефіціарним власником «Ріал Естейт 7» є Владислав Штіпельман. Статутний капітал підприємства становить 10 тис. грн.

Як свідчать дані YouControl, до групи інвесторів «Ріал Естейт 7» входять засновник Sol Union Group Владислав Штіпельман, співвласник EVA та Varus Руслан Шостак, співвласник Vertex Group Дмитро Харченко та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Водночас перемога на аукціоні ще не означає автоматичного переходу майна у власність компанії. Для завершення угоди покупець має виконати передбачені умовами продажу вимоги, зокрема підтвердити законність походження коштів і розрахуватися за об’єкти.

Деталі аукціону продажу стадіону «Дніпро-Арена»

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Що буде з «Дніпро-Ареною»?

Після аукціону Руслан Шостак підтевердив у фейсбук, що стадіон і тренувальну базу придбала група дніпровських підприємців – членів INSPIRA business club. За його словами, для нього було принципово, щоб «Дніпро-Арена» залишилася у власності мешканців міста.

«Для мене було принципово, щоб стадіон залишився у власності дніпрян. Ми всі вболівали за ФК «Дніпро» й пам’ятаємо, як ця команда об’єднувала місто. Хочу, щоб ті, хто колись ішов на матч із батьком, через кілька років привели на трибуни вже своїх дітей», – написав Руслан Шостак.

Шостак заявив, що в майбутньому хоче бачити заповнені трибуни стадіону та спортивні команди, за якими вболіватимуть дніпряни. Бізнесмен висловив сподівання, що стадіон знову стане місцем, яке об’єднуватиме місто.

За скільки раніше намагалися продати «Дніпро-Арену»?

Стадіон «Дніпро-Арена» належав бізнесмену Ігорю Коломойському. Він був заставою за кредитами, які колишні власники «ПриватБанку» отримали до націоналізації фінустанови. Після націоналізації банку у 2016 році стадіон і тренувальна база перейшли у власність державного «ПриватБанку» в рахунок погашення кредитної заборгованості. Відтоді ці об’єкти належать до портфеля непрофільних активів банку, який вирішив продати їх через відкритий аукціон.

«Дніпро-Арену» та футбольну базу продали за 67,5 млн грн / Фото Prozorro.Продажі

Що відомо про «Дніпро-Арену» та тренувальну базу?

«Дніпро-Арена» – футбольний стадіон у Дніпрі, який відкрили 14 вересня 2008 року після реконструкції колишнього стадіону «Металург». Споруда розрахована на понад 31 тис. глядачів. Раніше стадіон був домашньою ареною футбольного клубу «Дніпро», а згодом тут проводив матчі СК «Дніпро-1». На стадіоні також грала національна збірна України.

«Дніпро-Арену» та футбольну базу продали за 67,5 млн грн / Фото Prozorro.Продажі

«ПриватБанк» уже виставляв стадіон і тренувальну базу на продаж. Під час попередньої спроби стартова ціна становила 140,7 млн грн, однак аукціон не відбувся. Згодом банк повторно виставив майно на торги зі стартовою ціною 90,96 млн грн.

Разом зі стадіоном на продаж виставили навчально-тренувальну базу в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ. Комплекс збудували у 1971 році, а у 2010-му реконструювали. До його інфраструктури входять відкриті футбольні поля та крите поле зі штучним покриттям. На критому полі облаштовані трибуни на 506 глядачів.