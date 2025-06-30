Василь Поворознюк одним з перших на Луганщині публічно підтримав повномасштабну війну

За матеріалами СБУ 11 років тюрми заочно отримав митрополит Луганської єпархії УПЦ МП Василь Поворознюк, який благословив війну росіян проти України. Про це у понеділок, 30 червня, повідомила Служба безпеки України.

До 11 років позбавлення волі заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка, який співпрацює з росіянами на тимчасово захоплених територіях. Також суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все майно клірика, а саме:

дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області,

приватний будинок на Вінниччині,

два автомобілі.

Слідчі встановили, що Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. У вересні 2022 року він прибув до Кремля для участі у церемонії так званого приєднання тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора. У травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання круглого столу у Луганську. Відзначають, що клірик неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій.



На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним у пособництві Росії. Та оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, слідчі проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, 10 квітня на Донеччині СБУ затримала російського шпигуна, який виявився кліриком УПЦ МП. Він коригував удари по Волноваському району в обмін на обіцянки окупантів «евакуювати» його родину та надати її членам російське громадянство.