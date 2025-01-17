На Тернопільщині колишнього поліцейського засудили до 4,5 років ув’язнення за те, що під час військових зборів через необережність застрелив сусіда по кімнаті. Інцидент трапився у гуртожитку Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім.О.Барвінського в березні 2022 року. Також обвинувачений має заплатити майже 3 млн грн морального відшкодування родичам загиблого та фінансово утримувати його неповнолітню дитину до 18 років.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що в березні 2022 року працівники поліції вибули з Тернополя до Чорткова для проходження військових зборів через повномасштабну війну Росії з Україною. Навчання тривали три тижні до 19 березня. В цей день поліцейські мали зібратися, звільнити кімнати гуртожитку фахового коледжу і поїхати додому. Однак в одній з кімнат раптово пролунав постріл, що спричинив смерть 43-річного потерпілого.

В цей момент в приміщенні перебувало троє чоловіків, які тимчасового проживали разом. Через те, що вони проходили військові навчання, в кімнаті вони також зберігали свою зброю – автомати та патрони. Це обвинувачений, загиблий правоохоронець і ще один працівник поліції. Під час судового допиту чоловік розповів, що в той день вони всі чекали на автобус, який мав приїхати і забрати їх додому. Коли до нього подзвонили і сказали, що вже є транспорт, то він повідомив співмешканцям, що треба вже йти. Однак загиблий ще лежав. Тоді він направив на нього свій автомат Калашникова і, з метою настрашити, перемикнув магазин і автоматично нажав на курок. В цей час він не думав, що в середині можуть бути патрони.

Куля поцілила загиблому в живіт і вилетіла наскрізь. Вогнепальне поранення призвело до ушкодження тонкого кишківника, черевного відділу аорти, уламковими переломами хребців та одного ребра, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 7 січня 2025 року. Через ці важкі травми настала смерть жителя Тернопільщини.

В суді обвинувачений експравоохоронець Владислав Мельник свою вину визнав повністю. Чоловік зазначив, що не хотів стріляти в співслуживця, але лише бажав його настрашити, щоб той скоріше вставав і йшов до автобуса. Також додав, що вони повинні були тримати автомати розрядженими, однак перед від'їздом він вирішив перерахувати патрони. Для того, що легше це зробити, заряджав патрони в магазин автомата, бо в нього входить 30 патронів. Кулі напевне там і залишив.

Після того як стався постріл, він намагався допомогти потерпілому. Просив медиків швидкої, які приїхали на виклик, робити йому реанімацію і забрати в лікарню. Також він поїхав з співслужбовцем в авто швидкої допомоги і просив дати йому кисень та уколи адреналіну, але поранений чоловік помер в лікарні.

«Обвинувачений хотів зустрітися з родиною загиблого. Через деякий час йому вдалось зустрітись дружиною та батьком. Під час зустрічі він попросив вибачення за свій вчинок, запропонував матеріальну та фізичну допомогу, однак відповіді не отримав. Через деякий час, назбиравши деяку суму грошей, він хотів передати ці гроші родині, але не зміг це зробити, оскільки вони не змогли зустрітись. У зв'язку із цим він вирішив передати суму через грошовий переказ “Укрпошти”. Ці гроші родина забрала. Про вчинене дуже шкодує та просить у потерпілих вибачення», – йдеться у вироку.

Родичі загиблого – батько, мати та дружина в суді зазначили, що вважають, що відбулося умисне вбивство. І експоліцейський вбив опонента, бо той йому не подобався і не хотів вставати з ліжка, коли приїхав автобус.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій визнав винним Владислава Мельника і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4, 5 роки. Також на підставі ч. 7 ст. 72 КК України у термін покарання обвинуваченому зарахували строк його перебування під цілодобовим домашнім арештом з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі. Отже, експравоохоронець у в’язниці пробуде 4 роки і 2 місяці.

Також суд задовільнив цивільні позови батька, матері та дружини загиблого. Обвинувачений має кожному з них виплатити по майже 1 млн грн. Окрім того, малолітній дитині тернополянин повинен виплачувати щомісяця по 10 тис. грн, аж поки вона не досягне 18 років. На вирок можна подати апеляційну скаргу.