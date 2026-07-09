Легкий транспортний літак Ан-2

Суд передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно вісьмох обвинувачених у справі про ведення бізнесу в окупованому Криму. Загальна вартість активів перевищує 57 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в четвер, 9 липня.

Там зазначили, що прокуратура Черкащини скерувала до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників групи, яких обвинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

За даними слідства, організатор і семеро учасників групи були засновниками та керівниками пов’язаних між собою підприємств, зареєстрованих в окупованому Криму. Упродовж 2017–2022 років ці підприємства працювали в окупації та сплатили до бюджету РФ понад 35,7 млн грн податків.

Під час досудового розслідування правоохоронці арештували активи обвинувачених на суму понад 57,4 млн грн, які суд передав до управління АРМА.

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Серед арештованого майна:

шість повітряних суден (чотири гелікоптери Мі-2 та два легкі літаки Ан-2);

п’ять квартир;

10 земельних ділянок;

59 транспортних засобів;

понад 50 нежитлових приміщень загальною площею понад 43 тис. м 2 ;

; корпоративні права 11 товариств і підприємств.

Окрім цього, матеріали кримінального провадження направили до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Управління СБУ в Черкаській області для розгляду питання щодо застосування санкцій до фігурантів.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 4 ст. 110-2 КК України. Санкція статті передбачає від восьми до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що АРМА вперше в історії України отримало в управління арештовану криптовалюту. Ідеться про віртуальну валюту в понад 8,3 млн USDT, або ж понад 370 млн грн.