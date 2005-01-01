До Дня театру львівський Перший театр влаштував лабораторію для режисерів з 11 країн

27 березня в усьому світі відзначають День театру. У львівський Перший театр з такої нагоди з'їхалися митці на Міжнародну лабораторію для молодих режисерів «Відкриті двері».

Такою лабораторією Перший театр шукав цікавих режисерів. Зголосилися митці з 11 країн світу, але на фінал відібрали чотирьох найцікавіших – з Румунії, Естонії, а також з Києва і Харкова. Упродовж 5 днів вони працювали з львівськими акторами на тренінгах.

«Ми розділили всю трупу на чотири команди і цілодобово з ранку до вечора вони репетирували на різних майданчиках. Починаючи від вахти, закінчуючи монтувальниками, від прибиральниць нашого театру до завпостом, всі вони 5 днів цілодобово нон-нонстоп працювали», – розповідає головна режисерка Першого театру Роза Саркісян.

Результатом став фінальний показ фрагментів вистав, які поставили за цей час. Почали із роботи харків'янки Кіри Малініної і її п'єси та режисерської роботи «Човен/Дирижабль/Я». «Це актуально, бо там з одного боку вистава про якийсь такий зовнішній конфлікт гаджетів і книжок, але всередині там є історія про цінність життя, цінність контакту людини з людиною», – пояснює Кіра Малініна.

Суть тренінгів була у швидкій, але якісній взаємодії і постановці. «Завжди в нас особливий тон задавали запрошені режисери. Так у нас з'явилися «Оскар» у постановці Олексія Кравчука, «Зерносховище» у постановці Приходька, «Ромео і Джульєтта» у постановці Сікорського. А особливо такі лабораторії – це завжди якийсь рух, завжди свіже повітря», – додає художній керівник Першого театру Юрій Мисак.

Такий обмін досвідом корисний і для приїжджих режисерів, і для наших акторів. Так сталося зокрема і у групі румунського режисера Матея Косміна, він запропонував своє бачення симфонічної казки «Петро і вовк».

«Космін ніколи не працював для дітей, тому йому цей досвід цікавий, ну а нам завжди потрібна свіжа кров для театру», – ділиться враженнями актор Ігор Гулюк.

«Тренінги можуть принеси багато нового досвіду, знайомств, а це завжди добре, бо після університету актори потрапляють у певне постійне середовище у своєму театрі, а тут є нагода продовжити самовдосконалення, навчання, зустріти нових людей», – каже Матей Космін.

Після перегляду фестивальних фрагментів, можливо хтось із цих режисерів поставить у Першому театрі повноцінну виставу, для постійного репертуару.