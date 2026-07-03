Усі хворі відпочивали на озері Задорожнє

До Львівської обласної інфекційної лікарні станом на ранок 3 липня госпіталізували 13 дітей, віком 4-14 років, і одного дорослого з симптомами гострої кишкової інфекції. Діти не знайомі між собою, не були в одній компанії, але усі вони відпочивали на озері Задорожнє у Стрийському районі.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка відділення № 3 лікарні Софія Кащевська, діти почали поступати до лікарні 30 червня, ще частину дітей госпіталізували 2 липня. Зараз на лікуванні перебуває 13 дітей, віком від 4 до 14 років, і один дорослий, батько, який зі своїми дітьми відпочивав на озері. Стан хворих – середньої важкості з покращенням.

Що могло спровокувати такий стан у дітей, наразі невідомо.

«Усі вони відпочивали на озері Задорожнє. Діти не знайомі між собою, вони були у різних компаніях, відпочивали на різних територіях озера. Одні діти мали з собою їжу, інші не мали, нічого не купували і нічого не їли. У всіх госпіталізованих була підвищена температура тіла, нудота, блювота, біль у животі, пронос», – каже Софія Кащевська.

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Після призначено лікування стан хворих з позитивною динамікою.