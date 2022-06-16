Спеціаліст з протезування з Данії консультує львівських лікарів і пацієнтів

Один із найкращих спеціалістів із протезування з Данії Rasmus Sylvest Mortensen приїхав до Львова допомагати українським пацієнтам та лікарям Першого медичного об’єднання Львова. Це були лекції про особливості протезування, огляди пацієнтів, під час яких львівські спеціалісти вже виконували заміри. Особливу увагу приділили фізичній реабілітації тих, хто через воєнні дії російських агресорів втратив кінцівки. Уже найближчим часом тут планують перейти до протезування.

«Протезувати українців в Україні. Така наша мета. І ми вже рухаємося у цьому напрямку, консультуючись із найкращими спеціалістами з протезування. Один з наших партнерів – данська компанія Sahva. Це найбільша компанія на ринку Скандинавії, яка виготовляє протези та ортези. Працюють як з дорослими, так і з дітками», – повідомили 16 червня у Першому медичному об'єднанні Львова.

До слова, 10 червня у Львові на Форумі донорів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко презентував проект Національного реабілітаційного центру «Незламні». Тут допомагатимуть людям, які фізично та ментально постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України. Окремим напрямом передбачена хірургія, зокрема реконструктивна, а також ортопедія і роботичне протезування. Національний центр планують збудувати за підтримки МОЗ, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської ОВА та Львівської міської ради.