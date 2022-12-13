Через нерозчищені траси на Львівщині утворилися затори до пунктів пропуску

У вівторок, 13 грудня, Львівська митниця попередила про ускладнення в русі транспорту та затори на шляхах до пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». Окрім того, пункт пропуску «Шегині» тимчасово не працює через відсутність світла.

«До уваги громадян та перевізників, що прямують у напрямку державного кордону України! Через надмірні опади снігу на під’їзних шляхах до пунктів пропуску «Краківець - Корчова» та «Шегині – Медика» рух вантажного і легкового транспорту ускладнений, утворилися затори», – йдеться в повідомленні митниці.

Станом на ранок ПП «Шегині – Медика» тимчасово не працює – відсутнє електропостачання. Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Також зазначається, що в самих пунктах пропуску «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Хребенне», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув», «Смільниця – Кросьценко» рух транспортних засобів розблоковано, митне оформлення відбувається без затримок. Подорожуючих просять врахувати цю інформацію і, за можливості, скорегувати свої плани щодо дальніх поїздок.