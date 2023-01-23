Іспанські поліцейські працюють біля посольства України в Мадриді після вибуху поштового конверта, 30 листопада 2022

В організації розсилок «поштових бомб» в Іспанії в листопаді-грудні минулого року слідство підозрює Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (раніше Головне розвідувальне управління, ГРУ). Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times, який цитує «Радіо Свобода».

Американське видання посилається на близьких до розслідування «офіційних осіб США», які побажали зберегти анонімність. За їхніми словами, вийти на слід вдалося завдяки скоординованим діям поліції Іспанії, американської та британської розвідок.

Згідно з отриманими даними, виконавцями терактів є пов’язані з ГРУ члени ультраправого «Російського імперського руху», що базується в Санкт-Петербурзі, але «агенти якого діють по всій Європі». Іспанська поліція виявила їх через зв’язок із місцевими ультраправими рухами.

Діями виконавців, за даними слідства, керували офіцери військової частини 29155 при центрі підготовки фахівців ГРУ на сході Москви. Раніше спецслужби європейських країн звинувачували службовців цього підрозділу у вибухах складів боєприпасів у Чехії у 2014-му році, замаху на торговця зброєю Омеляна Гебрева у Болгарії у 2015-му році, спробі державного перевороту в Чорногорії у 2016-му році та отруєнні Сєрґєя Скріпаля у Великій Британії у 2018-му році. Росія причетність до цих злочинів заперечує.

Близькі до іспанського розслідування особи стверджують, що метою розсилок «поштових бомб» було попередження європейських політиків: Росія може здійснювати теракти у столицях держав-членів НАТО, які надають військову допомогу Україні. Не випадково одну з бомб було відправлено до офісу іспанської компанії Instalaza, яка, зокрема, виробляє гранатомети, що поставляються українській армії.

Одне з джерел The New York Times заявило, що президент Росії Владімір Путін «надав своїй військовій розвідці широку свободу дій для розробки та проведення таємних операцій у Європі», проте поки що неясно, наскільки особисто він був залучений до операції з вибухівкою в листах.

Російські офіційні особи матеріал американського видання поки що не коментували. Речниця посольства Іспанії у Вашингтоні відмовилася від коментарів, пославшись на розслідування.

Нагадаємо, що лист із вибухівкою, зокрема, отримало посольство України в Іспанії. Лист було адресовано безпосередньо послу. Від вибуху постраждав працівник посольства, який оглядав конверт.