У другій половині серпня саме час готуватися до школи

Кінець літа – це час не лише купувати шкільне приладдя, форму, наплічник. У другій половині серпня потрібно плавно готувати дитину до школи, перейти з літнього режиму на шкільний, щоб початок нового навчального року не був для дитини стресом, каже педіатриня Андріана Мальська, і називає 10 простих кроків, які варто зробити батькам і дітям, аби початок навчального року для дитини почався легко, аби вона йшла до школи охоче і з хорошим самопочуттям.

1. Змінюємо час сну

«Якщо все літо дитина засинала опівночі й прокидалася о 10-й ранку, вимагати 1 вересня заснути о 21:30 і легко прокинутися о 7:00 – не найкраща стратегія. Американська академія педіатрії (AAP) наголошує: достатній і регулярний сон пов’язаний не лише із самопочуттям дитини, а й з увагою, пам’яттю, поведінкою та здатністю навчатися», – каже Андріана Мальська.

Тож підготовку до школи лікарка радить починати зі зміни режиму дня, бажано змінювати його поступово за 1–2 тижні до початку навчання. Кожні кілька днів переносити час засинання та пробудження приблизно на 15–30 хвилин раніше, доки дитина не наблизиться до шкільного графіка.

Наприклад, літній режим:

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23:30–9:30

23:00–9:00

22:30–8:30

22:00–8:00

21:30–7:30.

Важливо змінювати не лише час сну, а й час ранкового пробудження. Саме стабільний ритм «сон–пробудження» допомагає організму адаптуватися до нового розкладу.

2. Скільки дитина повинна спати?

Орієнтовна потреба протягом 24 годин:

3–5 років: 10–13 годин;

6–12 років: 9–12 годин;

13–18 років: 8–10 годин.

Тому час відходу до сну краще рахувати від необхідного часу пробудження, а не навпаки. Якщо школяреві потрібно прокинутися о 7:00 і для нормального самопочуття йому потрібно близько 10 годин сну, заснути він має приблизно о 21:00. Отже, вечірній ритуал потрібно починати ще раніше.

«І це не просто питання гарного настрою зранку. Великий систематичний огляд, що охопив понад 592 тисячі дітей і підлітків, показав зв’язок більшої тривалості сну з кращою емоційною регуляцією, академічними результатами та якістю життя. Метааналіз 2026 року, що включив дані понад 163 тисяч учасників, також виявив позитивний зв’язок між якістю сну та академічною успішністю», – каже педіатриня.

3. Важлива не лише кількість сну, а й регулярність

«У будні не доспить – на вихідних відіспиться» не є оптимальною стратегією. Дослідження показують: що пізніший та нерегулярний час сну в дітей і підлітків асоціюється з гіршими показниками когнітивного функціонування, навчання та іншими несприятливими наслідками.

«У підлітків це особливо актуально: у період статевого дозрівання циркадний ритм фізіологічно зміщується в бік пізнішого засинання. Саме тому AAP окремо звертає увагу на проблему хронічного недосипання підлітків», – наголошує лікарка.

4. За годину до сну – без екранів

Телефон у ліжку – поганий помічник у поверненні до шкільного режиму. Вимикати екрани слід щонайменше за годину до сну та, за можливості, не тримати телевізори, телефони, планшети й комп’ютери у дитячій спальні.

Остання година перед сном має бути максимально передбачуваною та спокійною: душ або ванна, чищення зубів, книга, коротка розмова, сон. Ритуал не повинен тривати годинами, приблизно у 30 хвилин.

5. Переходимо на шкільний ритм

За декілька днів до школи корисно почати жити приблизно за тим графіком, який буде після 1 вересня: прокинулися, вмилися, одягнулися, поснідали, вийшли з дому. Особливо корисно кілька разів провести таку «репетицію ранку» з молодшими школярами. Одяг і рюкзак краще готувати ввечері. Це зменшує поспіх і ранковий стрес.

6. Не забуваємо про сніданок

Після літа режим харчування теж часто зміщується. Тож варто поступово повернути сніданок на той час, коли дитина їстиме перед школою. Не обов’язково готувати складні страви. Важливіше, щоб сніданок був поживним.

«Наприклад: каша + фрукт + йогурт; яйце + цільнозерновий хліб + овочі; натуральний йогурт із фруктами та вівсяними пластівцями. AAP включає здоровий сніданок до базових звичок, які допомагають дитині успішно навчатися в школі», – каже педіатриня.

7. Більше руху вдень, спокійніший сон уночі

Не намагайтеся «втомити дитину» безпосередньо перед сном. Натомість протягом дня мають бути прогулянки, рухливі ігри, спорт та перебування на свіжому повітрі. А останню годину перед сном, навпаки, варто зробити тихішою.

8. Наплічник має бути не лише красивий

При виборі наплічника краще обирати модель із двома широкими м’якими пасками та м’якою спинкою, важчі речі розміщувати ближче до центру спини, а дитині користуватися обома пасками. Орієнтовна вага наповненого рюкзака не повинна перевищувати 10 –20% маси тіла дитини. Іноді найефективніший спосіб полегшити наплічник – раз на тиждень виймати з нього все зайве.

9. Перевіряємо здоров’я до початку навчального року

Перед школою варто переконатися, що:

профілактичні огляди проведені відповідно до віку;

вакцинація відповідає календарю;

дитина добре бачить і чує;

хронічні захворювання контрольовані;

в школі знають про алергії, астму, епілепсію чи інші стани, якщо вони є;

необхідні ліки та план дій надані і доступні в школі.

10. До школи слід готувати не лише організм, а й емоції

Навіть дитина, яка раніше із задоволенням ходила до школи, може хвилюватися перед новим навчальним роком. Не варто їй казати: «Та чого ти переживаєш?». Натомість краще запитати: «Що тебе найбільше хвилює?», «Чого ти найбільше чекаєш?», «Що ми можемо зробити, щоб перший день був легшим?»

Якщо дитина йде до нової школи або першого класу, корисно заздалегідь пройти маршрут, побачити будівлю, поговорити про те, як проходитиме день.