Пропозицію доповнити тести з історії України подали народні депутати

До національного мультипредметного тесту з історії України у 2025 році додадуть запитання з княжого періоду Русі-України. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час розмови з журналістами на годині запитань до уряду у Верховній Раді, пише Укрінформ.

За словами Лісового, МОН підтримало відповідну пропозицію народних депутатів.

«Ми підтримали пропозицію щодо історії Русі-України, прийняли її. З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків в тестах з історії додадуть саме з періоду історії Руси-України», – зазначив Оксен Лісовий.

Міністр наголосив, що це не призведе до збільшення завдань у тесті та часу на їхнє виконання.

Нагадаємо, на НМТ у 2024 році обов’язковим предметом впровадили історію України, однак суттєво скоротили періодизацію – лише з XVI ст. до новітніх часів. Це викликало суттєве обурення громадськості. Ще одне новаторство МОН, яке дуже критикують академічні кола, –об’єднання в один навчальний курс шкільних предметів всесвітньої та української історії.

Вступні випробування до вишів у 2025 році проведуть у вигляді НМТ за схемою минулого року: три предмети обов’язкові та один на вибір. Переглянути завдання з історії України на НМТ можна за посиланням.