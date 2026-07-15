Правоохоронці відкрили майже 400 кримінальних проваджень через порушення у вʼязницях

У середу, 15 липня, у пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили про виявлення масштабних порушень під час постачання харчів до установ Державної кримінально-виконавчої служби України. За даними правоохоронців, продукти на понад 100 млн грн постачали за підробними документами.

Перевірки у пенітенціарних установах, які відбувалися у 2025-2026 роках, засвідчили, що до українських вʼязниць постачали харчові продукти за документами, що мають ознаки підроблення.

«Постачальники подавали декларації виробників та інші документи, що мали підтверджувати походження та якість продукції. Водночас частина виробників, зазначених у цих документах, фактично таку продукцію не виготовляла. Крім того, прокурори встановили факти постачання продуктів невідомого походження у більшості регіонів України», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці розпочали майже 400 кримінальних проваджень за ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна), ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), ст. 358 ККУ (підроблення документів) та ст. 366 ККУ (службове підроблення).

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Окремий випадок порушень зафіксували водній з установ виконання покарань на Закарпатті. Там, за даними слідства, працівники установи незаконно заволоділи майже тонною продуктів з мʼяса та риби. В межах цього провадження двом посадовцям пенітенціарної установи повідомили про підозру ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за змовою). Їм загрожує до позбавлення волі від пʼяти до восьми років без права обіймати певні посади до трьох років.