Це вже третя спроба добудувати офіс поліції

Головне управління Національної поліції у Львівській області провело новий тендер на послуги з будівництва адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській (біля будинку №105) у Львові. У торгах перемогло ТОВ «Фірма «Інтербуд», що запропонувало добудувати центр за 73 млн грн.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», «Фірма «Інтербуд», що також була переможцем попереднього тендеру на добудову офісу поліції, не змогла закінчити роботи минулого року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як пояснив Олексій Гайда, один із співвласників компанії-підрядника, спочатку не було можливості закупити деяке потрібне обладнання, потім відбулося подорожчання. Окрім того, поліція захотіла внести зміни щодо облаштування бомбосховища, забезпечення безперебійного живлення, бойового мультимедійного тиру тощо. Тому замовник і підрядник розірвали угоду, зробили новий проект і провели конкурс на завершення будівництва.

Єдиним конкурентом «Інтербуду» на останніх торгах стало ТОВ «Роксіс Груп» з пропозицією на 4,6 млн грн дорожчою. Два роки тому, у попередньому тендері на добудову прозорого офісу поліції, будівництво якого розпочалося ще в 2013 році, взяли участь сім компаній і пропозиція «Фірми «Інтербуд» була однією з найдорожчих – 83,52 млн грн. Але замовник після торгів відхилив п’ять учасників з дешевшими пропозиціями. Спочатку передбачалось, що роботи мають виконати до кінця 2021 року, але вже влітку угоду продовжили до кінця 2022-го.

Згідно з даними порталу ЄДата, «Фірмі «Інтербуд» перерахували за роботи приблизно 41 млн грн, але договір розірвали «у зв’язку з істотною зміною обставин».

Тепер «Інтербуд» завершуватиме будівництво за 73,14 млн грн. Тобто, у порівнянні з 2021 роком, воно загалом подорожчало на понад 37 млн грн. Джерелом фінансування є грантові кошти ЄС.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Фірма «Інтербуд» зареєстрована у Львові. Її керівником є Ростислав Бурак, а кінцевими бенефіціарними власниками – Андрій Демус та Олексій Гайда. Також серед засновників вказані Володимир Кордупель, Ігор Костюк, Богдан Парнета та Андрій Пенцак. Усі ці люди, окрім Ігоря Костюка, а також їхні родичі, балотувалися на місцевих виборах 2020 року в депутати від партії «Варта», співзасновником якої є депутат ЛМР Ігор Зінкевич.