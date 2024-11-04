Як доглядати за туями восени й чому це важливо

Перед настанням зими туї потребують особливої уваги. Якщо витратити трохи часу, то рослини легко переживуть холод і будуть привабливими навесні. Сайт Onet зібрав поради для догляду за туями у листопаді.

Температура повітря у листопаді може різко змінюватися, але поливати туї слід до заморозків. Особливо, якщо осінь була сухою. Останній полив у сезоні слід провести в день, коли немає заморозків, щоб вода дійшла до коренів.

Захистити коріння туї від морозів можна мульчуванням. Для цього можна використати соснову кору, компост або ж торф (слід використовувати тільки перехідний і низинний торф). Мульчування також допоможе зберегти вологу, яка потрібна туям взимку.

Через сильні пориви вітру взимку та вагу снігу гілки туї можуть деформуватися. Можна запобігти цьому й обв'язати рослини стрічками з джутової тканини або агроволокна.

Листопад також є останньою можливістю в році, щоб підживити туї. Для цього найкраще використовувати багаті на калій і фосфор добрива. Вони збільшать стійкість рослини до морозів. Однак слід уникати азотних добрив, які стимулюють ріст.

Не забудьте перевірити, чи мають туї хвороби або ж шкідників. Якщо рослина пожовкла, то це часто свідчить про проблеми з вологою. У такому разі потрібно пошукати засоби для захисту або ж видалити хворі гілки.

Додамо, що осінній догляд за туями має вирішальне значення для їхнього зимового стану. Зволоження, мульчування та захист від вітру збереже рослину здоровою і готовою до росту навесні.