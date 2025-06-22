Домашні біляші – це завжди про свіжість, хрумку скоринку та соковиту начинку. Вони значно смачніші за магазинні, особливо коли ще гарячі. Секрет ідеальних біляшів у м’якому, еластичному тісті та правильно підібраному фарші, який залишається соковитим.

Інгредієнти:

вода – 250 мл;

сухі дріжджі – 12 г;

цукор – 1 ч. л.;

пшеничне борошно – 450 г;

сіль – ½ ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

олія для смаження – 300 мл;

свинячий фарш – 300 г;

цибуля – ½ шт.;

сіль – ⅓ ч. л.;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте борошно, цукор, сухі дріжджі та олію. Додайте теплу воду і замісіть тісто, спочатку в мисці, потім на столі, поки воно не стане м’яким та еластичним. Перекладіть його назад у миску, накрийте й залиште в теплому місці на підйом приблизно на годину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Для начинки до фаршу додайте дрібно натерту або порізану цибулю, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Коли тісто підійде, поділіть його на частини, сформуйте кульки та розкачайте в пласкі коржі. У центр кожного викладіть трохи начинки й сформуйте біляші круглої форми.

Розігрійте в пательні достатньо олії. Смажте біляші з обох боків до золотистої скоринки. Готові викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвої олії, і подавайте ще гарячими.