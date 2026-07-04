Якість домашньої консервації залежить не лише від рецепта

Якість домашньої консервації залежить не лише від рецепта, а й від правильної підготовки та простих порад, які важливо знати. The Spruce Eats розповідає, на які нюанси слід звернути увагу під час підготовки до консервації.

Не додавайте холодні продукти в гарячі банки.

Ніколи не додавайте готове варення або овочі в холодну банку або навпаки. Це може призвести до розбиття банки, що дуже небезпечно.

Використовуйте нові та чисті кришки.

Не використовуйте старі кришки від банок з-під варення, якщо вони пошкоджені або іржаві. Їх слід викинути, оскільки вони можуть не забезпечити щільну герметичність. Натомість краще використовувати нові кришки.

Виймайте банки вчасно.

Виймайте банки з духовки або води лише за потреби, інакше вони занадто швидко охолонуть.

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Стерилізуйте більше банок.

Завжди стерилізуйте більше банок, ніж, на вашу думку, знадобиться. Якщо у вас виявиться більше суміші, ніж передбачалося, то коли страва буде готова, починати стерилізацію буде вже запізно.