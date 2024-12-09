Новообраний президент не відповів прямо, чи говорив з Путіним після виборів у США

Дональд Трамп в інтервю виданню NBC News 8 грудня розповів, що активно намагатиметься закінчити війну в Україні після приходу до влади, однак країна отримуватиме менше військової допомоги від США.

В інтерв'ю новообраний президент США Дональд Трамп зазначив, що активно намагатиметься закінчити війну, якщо зможе. При цьому він наголосив, що після його приходу до влади Україна, наймовірніше, не отримуватиме стільки ж військової допомоги від США, як при адміністрації Джо Байдена.

Трамп не відповів прямо, чи розмовляв він із президентом Росії Владіміром Путіним після виборів у США. Однак відзначив, що не говорив із ним нещодавно. При цьому новообраний президент додав, що не хоче робити того, що б могло завадити переговорам.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа на відкриття відновленого після пожежі Собору Паризької Богоматері, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч відбулася перед відкриттям Нотр-Даму та тривала 35 хвилин.

Наступного дня, 8 грудня, Трамп заявив, що український президент та Україна «хотіли б укласти угоду з Росією і зупинити це божевілля».

До слова, на початку грудня радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримає «лавину озброєння» – сотні тисяч снарядів і тисячі ракет. 7 грудня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги на 988 млн доларів.