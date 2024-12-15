Обраний президент США продовжує формувати свою команду

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса на посаду голови Консультативної ради президента з питань розвідки. Також Трамп призначив колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла президентським посланцем зі спеціальних місій. Про це ідеться в дописах Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social, а також повідомило видання The Guardian 14 грудня.

Девін Джеральд Нуньєс під час першої каденції Дональда Трампа очолював Комітет з питань розвідки Палати представників. Нуньєс, відомий своєю підтримкою Трампа, та звинувачував ФБР у змові проти політика під час розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року.

«Девін використовуватиме свій досвід як колишній голова Комітету з розвідки й свою ключову роль у викритті так званої містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надавати мені незалежну оцінку ефективності та доречності дій американського розвідувальної спільноти», – додав Трамп.

Зазначається, що 51-річний Девін Нуньєс залишатиметься генеральним директором Truth Social та працюватиме на новій посаді в адміністрації Дональда Трампа.

Гендиректор Truth Social Девін Нуньєс очолить раду з розвідки (Фото CQ Roll Call File Photo)

Дональд Трамп розповів, що 58-річний Річард Аллен Гренелл, якого він призначив президентським посланцем зі спеціальних місій, рік працюватиме в найгарячіших точках світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею.

Під час першого президентського терміну Трампа Гренелл обіймав посади посла США в Німеччині, тимчасового директора національної розвідки та спеціального представника президента з питань мирних переговорів щодо Сербії та Косова. До того, він вісім років пропрацював у Раді Безпеки ООН, де займався питаннями Північної Кореї та розвитком багатьох інших країн.

«Рік здобув ступінь бакалавра в Євангельському університеті та ступінь магістра в Гарварді. Рік продовжуватиме боротись за Мир через Силу, і завжди ставитиме Америку на перше місце», – зазначив обраний президент США.

Зауважимо, раніше ЗМІ писали, що Річард Гренелл може стати спеціальним посланцем, який би відповідав виключно за вирішення російсько-української війни. Наприкінці листопада Дональд Трамп висунув на цю посаду ветерана Кіта Келлога – чиновник виступає за заморозку російсько-української війни.

Експосол США у Німеччині Річард Гренелл стане посланцем для роботи в найгарячіших точках світу (Фото EPA/EFE)

Як повідомляв ZAXID.NET, обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатом на посаду свого старшого радника у справах арабських держав і Близького Сходу бізнесмена та мільярдера Массада Булоса, який є тестем Трампа. Ще один тесть політика – Чарльз Кушнер – може стати послом США у Франції.