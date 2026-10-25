Трамп планує бізнес із Україною та Росією після закінчення війни

Президент США Дональд Трамп у суботу, 24 жовтня, заявив, що після завершення російсько-української війни Вашингтон планує вести бізнес і з Києвом, і з Москвою.

Відповідаючи на запитання журналіста про це, американський президент сказав, що не має чого додати, окрім підтвердження таких намірів.

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«Ні, мені нема чого сказати з цього приводу, крім того, що, звичайно, я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни», – заявив Трамп.

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До журналістів також вийшла перша леді США Меланія Трамп. Один із представників ЗМІ запитав подружжя, чи планують вони відвідати Україну. Меланія відповіла: «Побачимо». Після цього Дональд Трамп додав, що такий візит може відбутися.

Крім того, журналісти поцікавилися, чи розмовляв Трамп із мільярдером Ілоном Маском щодо ситуації в Україні. Імовірно, запитання стосувалося роботи супутникової системи Starlink. Президент США підтвердив, що спілкувався з Маском, однак відмовився розкривати подробиці розмови.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у відсутності прагнення завершити російсько-українську війну. За словами американського лідера, український президент «ймовірно, ніколи не хотів» досягти миру. Крім того, Трамп стверджував, що українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили дефіцит дизельного пального у світі, через що, зокрема, зазнає збитків американський бізнес.