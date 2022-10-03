Мешканка Донецької області намагалась незаконно вивезти у Польщу значну суму валюти

Вранці у понеділок, 3 жовтня, на українсько-польському кордоні затримали мешканку Донецької області, яка намагалась незаконного вивезти за кордон 170 тис. євро і 153 тис. доларів готівкою. Під час перевірки у жінки також виявили паспорт РФ.

Як повідомила Львівська митниця, жінка намагалась перетнути кордон у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». 48-річна мешканка Донецької області їхала у Польщу рейсовим автобусом «Енергодар – Варшава» і під час перевірки прикордонники спільно з митниками виявили у неї значну суму незадекларованої валюти. Йдеться про 170 тис. євро і 153 тис. доларів. У Держприкордонслужбі уточнили, що гроші жінка сховала у саморобну жилетку.

Під час проходження митного контролю жінка не надала працівнику митниці належно оформленої декларації та дозвільних документів на переміщення валюти. У письмових поясненнях вона вказала, що переміщувала 170 тис. євро і 153 тис. доларів США для особистих потреб. Окрім грошей, у неї виявили паспорт громадянки РФ.

Через незадекларовану валюту їй загрожує штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує ту, яку дозволено перевозити за кордон без письмового декларування (еквівалент 10 тис. євро). Наразі незадекларовані гроші вилучили, незабаром справу скерують до суду.