Іван Чайківський народним депутатом став в 2019 році, до того керував аграрним підприємством

Народний депутат від «Аграрної партії України» Іван Чайківський подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. В документах він вказав свою дружину Тетяна Чайківську, доньку Катерину та сина Павла. Згідно з декларацією, за 2023 рік його донька, Катерина Чайківська, стала власницею ще 31 земельної ділянки. Це на додаток до 27 ділянок, на які вона набула права власності в 2022 році. Син Павло став власником 48 земельних ділянок в різних селах Тернопільщини. Іван Чайківський за 2023 рік заробив майже 650 тис. грн, а його дружина – понад 700 тис. грн.

В декларації про доходи за 2023 рік 51-річний Іван Чайківський, який у Верховній Раді входить до фракції «За майбутнє», вказав 124 об’єктів нерухомості. Переважно це земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У 2022 році донька нардепа стала власницею 27 земельних ділянок. В 2023 році на неї записали ще 31 ділянку, якої право користуватися має дружина Івана Чайківського. Зокрема Катерина Чайківська у 2023 році стала власницею 4 ділянок в місті Ланівцях, 4 ділянок в селі Урмань (Бережанської громади), 3 ділянок в селі Теофіпілка (Козівської громади). По 2 ділянки вона отримала в с. Ішків (Купчинецької громади), с. Вікторівка (Козівської громади), с. Великий Ходачків (Підгороднянської громади), с. Семиківці (Золотопотіцької громади), с. Ярославичі і с. Ярчівці (Зборівської громади), с. Острів (Великоберезовицької громади). По 1 ділянці є в с. Синява і с. Капустинці (Збаразької громади), с. Нестерівці і с. Озерна (Озерянської громади), с. Славна (Зборівської громади) і с. Денисів (Купчинецької громади). Загалом в 2023 році вона стала власницею землі площею 49,52 гектара.

В 2022 році Катерина Чайківська отримала 27 земельних ділянок загальною площею понад 43 га. Їй належать вісім ділянок в місті Ланівці, чотири ділянки в селі Гарбузів (Зборівської громади), дві в селі Острів Тернопільського району, дві в селі Великий Ходачків, дві в селі Драганівка, дві в селі Веснівка (Купчинецької громади), дві в селі Синява (Збаразької громади), дві в селі Лозова, по одній в селі Буцнів, селі Озерна, село Настасів.

Син нардепа Павло Чайківський в 2023 році став власником 48 земельних ділянок. Він володіє 6 ділянками в с. Урмань (Бережанської громади), 6 ділянками в с. Купчинці (Купчинецької громади), 5 ділянками в с. Острів (Великоберезовицької громади), 4 ділянками в с. Серетець (Залозецької громади), 3 ділянками в с. Денисів (Купчинецької громади), 3 ділянками в с. Настасів (Великоберезовицької громади), 3 ділянками в с. Буцнів (Великоберезовицької громади). По 2 ділянки в нього є в с. Байківці (Байковецької громади), с. Плісняни (Зборівської громади), с. Семиківці (Золотниківської громади), с. Ярчівці (Зборівської громади), с. Миролюбівка (Великоберезовицької громади), с. Маловоди (Золотниківської громади). По одній ділянці є в с. Вибудів (Козівської громади), в с. Синява (Збаразької громади), в с. Гукалівці (Зборівської громади), с. Теофіпілка (Козівської громади), с. Нестерівці (Озерянської громади), с. Чернелів-Руський (Байковецької громади). Загалом Павло Чайківський має 87 га.

Сім’я Чайківських проживає в будинку загальною площею майже 560 м2 в селі Великий Ходачків. Задекларована вартість цього помешкання майже 2 млн гривень. Також в цьому селі Тетяна Чайківська володіє п’ятьма земельними ділянкам. У власності Івана Чайківського є земельна ділянка площею 20 000 м2 в селі Настасів Тернопільського району. Згідно з даними декларації Тетяна Чайківська також має земельні ділянки різної площі в селі Настасів, селі Ішків Тернопільської області та селі Гусятин та Боднарівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. В останньому населеному пункті дружина нардепа також має невеликий житловий будинок площею 38,8 м2 та домоволодіння площею 142, 5 м2. Тетяна Чайківська спільно з Любов'ю Баран володіє готельно-ресторанним комплексом в Бережанах. Загальна площа споруд – 3530 м2 і вартість їх становить майже 3,2 млн грн. Також дві жінки володіють земельною ділянкою під цим комплексом площею 13 145 м2 та вартістю понад 1 млн грн. Тетяні Чайківській та Любов Баран належить земля в селі Великі Гаї під Тернополем. Площа ділянки – понад 1500 м2, а вартість – 80 тис. грн.

Іван Чайківський задекларував наручний годинник Longines моделі L2.673.8, ринкова вартість якого коливається від 450 тис. гривень. Нардеп вніс в декларацію два автомобілі. Один з них, УАЗ 452, 1977 року випуску належить Іван Чайківському. Іншим авто – Toyota Auris 2011 року випуску користується Тетяна Чайківська.

В дружини нардепа також є корпоративні права в чотирьох підприємствах. За 2022 рік в неї були корпоративні права в трьох підприємствах. Це агропромислове підприємство «Агропродсервіс», в якому вона володіє часткою в 70% від загального капіталу і розміром в 7 млн гривень. Також Тетяна Чайківська має корпоративні права в ТОВ «АПС-Біогаз», ТОВ «АПС 1» і ТОВ «АПС Біо». Раніше вона мала корпоративні права на ТОВ «С-М» і ТОВ «Кооператив “Фест Господар”». Також Тетяна Чайківська є кінцевим бенефіціарним власником 40 підприємств. Це приватне агропромислове підприємство «Агропродсервіс», ПП «Агропродсервіс Ярчівці», ТОВ «Дружба», ТОВ «Агропродсервіс Вест», ТОВ «Агропродсервіс Інвест», ТОВ «Вікторія», ТОВ «Галицька зернова компанія», ТОВ «Агроіндустрія 11», ТОВ «Агропродсервіс Борщів», ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат», ТОВ «Екобуд», ПП «Агропродсервіс-Техніка», ТОВ «Перша Гусина», ТОВ «Вірлів-Агробізнес», ТОВ «Українське м’ясо», ТОВ «С-М», ПП «Ярославичі-Агро», Спільне підприємство «Тернопільський завод залізобетонних виробів і будівельних конструкцій», ТОВ «Індустріальний парк “Західноукраїнський промисловий Хаб”», ТОВ «М’ясокомбінат Тернопільський», ТОВ «Гарбузівські курчата», ТОВ «Наша птиця», ТОВ «АПС Біо», ТОВ «СМ Маркет», ТОВ «Маркет СМ», ТОВ «Охорона праці Діджитал», ТОВ «АПС-Біогаз», ТОВ «Альтопорк», ТОВ «АПС 1», Приватне підприємство ім. Шевченка, Благодійний фонд Івана Чайківського «Покрова».

Іван Чайківський має зареєстровані три торговельний марки – «Господар», «Іван Чайківський» та «Студія м’яса».

Народний депутат задекларував за 2023 рік заробив майже 650 тис. гривень, а його дружина отримала зарплати з двох підприємств в розмірі понад 700 тис. грн. Тетяна Чайківська має дохід від надання майна в оренду – понад 668 тис. грн. Також вона отримала майже 137 тис. грн оплати на путівку для оздоровлення від власного підприємства «Агропродсервіс». Тетяна Чайківська мала дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 330 тис. грн. За відчуження корпоративних прав та цінних паперів вона отримала 1 млн 50 ти. грн.

Син нардепа Павло Чайківський працює в ПАП «Агропродсервіс», там він отримав понад 35 тис. грн зарплати. Також від матері він отримав грошовий подарунок в розмірі 2,5 млн грн. Катерина Чайківська отримала дохід від надання майна в оренду. Він склав понад 503 тис. грн.

На банківських рахунках Івана Чайківського розміщено 1 млн 290 тис. грн, що на понад 100 тис. грн більше, а ніж за 2022 рік. Також в декларації зазначається, що 7,6 млн грн нардеп позичив агропідприємству «Агропродсервіс». Готівкою він тримає 4 тис. доларів, 5 тис. євро і 5 тис. фунтів. Його дружина має на рахунках в різних банках 525 тис. грн. Готівкою тримає 8 тис. доларів, 10 тис. фунтів та 15 тис. польських злотих. Також в декларації зазначено, що вона позичила доньці 1,6 млн грн, сину – 3,912 млн грн. Позика також є для ТОВ «Кооператив “Фест Господар”» в розмірі 2,178 млн грн.

Іван Чайківський у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець та член «Аграрної партії України». У травні 2020-го змінив партійну приналежність та вступив до новоствореної партії «За майбутнє». Секретар Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець. У 2010 році був обраний депутатом Тернопільської районної ради по 26 округу (с.Настасів) від «Партії регіонів», був членом партії та очолював однойменну фракцію у районній раді. Був членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.

З 1999 року – директор ТОВ «Агропродсервіс». У 1998 році був обраний головою правління Товариства власників «Колос» (с.Настасів Тернопільського району). Займається підприємницькою діяльністю з 1992 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.