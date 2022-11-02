Нова акція від «АТБ» зібрала близько 4 тонни продуктів для ЗСУ

Війна стала складним випробуванням не тільки для української армії, але й для суспільства загалом. Мільйони громадян наразі економлять електроенергію, що є сил допомагають військовикам крок за кроком наближати нашу перемогу. Саме таких небайдужих до долі України громадян згуртував новий благодійний проєкт «АТБ». Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес компанія ще 15 вересня у материнському регіоні – Дніпрі – розпочала масштабну акцію зі збирання продуктової допомоги українським захисникам. Адже разом ми сильні та непереможні!

Близько 4 тонни продуктів передали на фронт

У проєкті можуть взяти участь усі, хто має бажання та (що сьогодні не менш важливо) можливість. А таких вже знайшлося чимало – навіть за умови, що Дніпро періодично потрапляє під ворожі ракетні обстріли. Трохи більше ніж за місяць від початку проєкту на потреби ЗСУ вдалося зібрати близько 4 тонн гарантовано свіжих продуктів харчування. Цей гуманітарний вантаж вже відправлено на передову.

Також для наших захисників, які зараз перебувають у найгарячіших точках, було сформовано та передано 3 тисячі додаткових продовольчих наборів.

Нова акція від «АТБ» зібрала близько 4 тонни продуктів для ЗСУ

Як «АТБ» допомагає у час війни

Нагадаємо, що це не перший благодійний внесок «АТБ» у нашу майбутню перемогу.

Опинившись під ворожим вогнем ще з перших днів військового вторгнення, компанія стала справжнім форпостом продовольчої безпеки України. Загальна сума гуманітарної допомоги від лідера вітчизняного ритейлу військовикам і цивільному населенню вже перевищила 200 мільйонів гривень. Магазини «АТБ» одними з перших відновили роботу на деокупованих територіях Київщини, Сумщини, Харківщини. Аби допомогли місцевим трохи стати на ноги, як це було у Куп'янську Харківської області, компанія «АТБ» зібрала та безоплатно передала тисячу продуктових наборів. До кожного з таких благодійних пакетів увійшли найнеобхідніші продукти (макарони, консерви, чай, кава, цукор, вода очищена, олія, крупи, солодощі) та товари першої необхідності.

Разом із цим в «АТБ» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запустили національний благодійний проєкт «Брайти». Його мета — збирання коштів на створення першого в Україні реабілітаційного центру, де проходитимуть лікування діти, які отримали важкі осколкові та вибухові поранення. Протягом лише одного місяця було зібрано 20 млн грн.

Станом на поточний час уже більш як три тисячі працівників «АТБ» вступили до лав ЗСУ, ставши на захист Батьківщини. Решта працює, забезпечуючи надійний тил і не нехтуюючи найменшою можливістю допомогти. Так, працівники компанії постійно беруть участь у добровільному здаванні донорської крові. У Дніпрі навіть був випадок, коли одразу сто працівників лідера вітчизняної галузі ритейлу здали кров для потреб ЗСУ.