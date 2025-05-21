Держава виплачує соціальну допомогу дітям, які опинилися в скрутних обставиних

Держава надає соціальну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Яку допомогу на дітей в Україні можна отримати, які суми цієї допомоги та чи очікується зростання виплат в червні, пише сайт «Еспресо.tv».

Хто може отримати допомогу на дітей

У випадку, коли сукупний дохід сім’ї менший за базовий мінімум, вона може отримувати соціальну допомогу від держави. Нагадаємо, в Україні в 2025 році прожитковий мінімум становить 2920 грн. Для дітей віком до шести років він становить 2563 грн, а від шести до 18 – 3196 грн.

Що стосується допомоги на дітей, то в Україні є такі її види:

виплати на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

допомога матерям, які самостійно виховують дитину;

виплати дітям, в яких батьки уникають виконання обов'язку зі сплати аліментів.

Діти під опікою чи піклуванням

Діти з відповідним статусом можуть отримувати допомогу від держави, що виплачується їхнім опікунам. Ідеться про такі суми:

діти до шести років – 6 407,5 грн, діти з інвалідністю – 8 970,5 грн;

– 8 970,5 грн; іти віком 6-18 років – 7 990 грн, діти з інвалідністю – 11 186 грн.

Аліменти і допомога в разі їх відсутності

У 2025 році мінімальний розмір аліментів в Україні такий:

для дітей віком до шести років – 2 563 грн;

для дітей віком 6-18 років – 3 196 грн.

Якщо ж батько чи мати дитини ухиляються від сплати аліментів, держава виплачує на дитину допомогу. Її розмір визначається як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним загальним доходом сім’ї, що розрахований на одного члена за останні шість місяців. Максимально така допомога становить:

для дітей віком до шести років – 1281,5 грн;

для дітей віком від 6 років – 1598 грн.

Допомога одиноким матерям/батькам або одиноким усиновлювачам

Право на таку допомогу на утримання дитини мають одинока матір або батько, який не перебуває в шлюбі, одинокий усиновлювач, якщо в документі про народження дитини відсутній запис про батька чи матір.

Також цю допомогу можна отримувати у випадку, якщо один з батьків дитини помер. За певних умов, її можуть нараховувати допоки дитині не виповниться 23 роки. Ідеться про випадки, коли діти навчаються на денній формі в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Допомога виплачується протягом усього терміну навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23-річного віку.

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімумуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну людину за попередні шість місяців.

Додамо, що коли у сім’ї є двоє і більше дітей, то допомога призначається на утримання кожної дитини.

Чи зросте сума соціальної допомоги на дітей у 2025 році

Виплати соціальної допомоги залежать від суми прожиткового мінімуму на поточний рік, визначеної в законі про державний бюджет в Україні. Торік прожитковий мінімум в Україні зріс до 2920 грн на місяць на одну людину. В бюджеті на 2025 рік він залишився на тому ж рівні і цьогоріч збільшення прожиткового мінімуму не планується. Отже, суми соціальних виплат на дітей залишаться на тому ж рівні.

Щоб оформити виплату допомоги на утримання дитини потрібно звернутися в орган соціального захисту населення або ЦНАП за місцем проживання.