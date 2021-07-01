Завдяки учасникам благодійної акції «Дорога добра» за місяць вдалося зібрати майже половину необхідної суми для придбання медичного устаткування в Інститут Амосова та ІПАГ – 1,25 млн грн.

Нагадаємо, що нова хвиля соціальної ініціативи мережі АЗК WOG «Дорога добра» стартувала 1 червня. Акція розпочалася з продажу напоїв на всіх об’єктах компанії у фіолетових горнятках з єдинорогами. Кава або чай у благодійному горнятку коштують всього на 3 гривні дорожче за напій у звичайному. Різниця буде направлена партнерам проекту для закупівлі дорогого сучасного медичного обладнання вартістю понад 3 млн грн для Інституту серця М.Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.

Партнери проекту — Маша Єфросиніна, БФ «Твоя опора» та платформа Dobro.ua.

Цьогоріч акцію також підтримали друзі Маші Єфросиніної – телеведучий, актор та волонтер Сергій Притула, співак та телеведучий Володимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – які закликають всіх небайдужих долучатися до добрих справ.

Цього року мета акції — зібрати понад 3 млн грн для придбання двох сучасних операційних столів для Інституту Амосова та життєво важливого надсучасного кувезу в Інститут ПАГ. Це обладнання значно поліпшить перебіг операцій на маленьких сердечках та в рази збільшить шанси немовлят з різними патологіями вижити та одужати.

Зазначимо, що ситуація в Україні з дитячою кардіологією катастрофічна – 51,67% немовлят (тобто дітей протягом перших 28 днів життя), які мають складну форму вродженої вади серця, помирають. При цьому, 30% малюків виписуються із пологового будинку навіть без підозри на страшний діагноз. Половина з них – гине. Так, щороку в Україні від серцево-судинних захворювань помирає більше 800 дітей.

Інститут серця ім. М.Амосова – саме те місце, де дітки з вродженими вадами серця мають шанс на порятунок. В цьому медзакладі обстежують 10-12 тисяч маленьких пацієнтів з усіх куточків України у рік. За результатами обстежень, майже 700 малюків оперують.

Разом з тим, клінічні відділення Інституту ПАГ беруть на лікування найтяжчі пацієнти зі всіх областей України. Насамперед тих, яким не можуть надати допомогу за місцем проживання. Тому до Інституту з великою надією на одужання поступають майбутні мами та хворі дітки.

Проте, обладнання, що є буквально запорукою порятунку маленьких життів, постійно зношується, а також через критичне недофінансування придбати дорогу техніку заклади самотужки не в змозі.

«Успішність бізнесу вимірюється не тільки прибутком, а й користю для суспільства. Тому соціально значимі проекти давно стали невід'ємною частиною нашої компанії. А проект «Дорога добра» цінний не тільки кінцевим результатом – придбанням обладнання для лікарень. Він значимий ще й тому, що піднімає важливу тему, говорить про неї голосно, інформує та спонукає суспільство звернути увагу на проблему. Крім цього, ми активно залучаємо десятки тисяч людей по всій країні до участі в добрій справі, об'єднуємо їх однією благородною метою. І, як бачимо, це приносить реальний результат, який довелося б чекати, можливо, роками. А це неприпустимо, адже дітям потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз», – коментує Олена Осипчук, директор з комунікацій WOG.

Взяти участь у акції може кожен: необхідно лише придбати напій у благодійному горнятку з символікою акції на будь-якому АЗК мережі WOG та WOG CAFE. Крім того, можна зробити благодійний внесок онлайн на сайті Dobro.ua, або відправити СМС на номер 88 001 (вартість СМС – 20 грн.). Акція триватиме, доки не будуть розкуплені всі горнятка та накопичена необхідна для придбання обладнання сума.

Соціальна ініціатива компанії WOG «Дорога добра» триває більше 10 років. Щорічно, завдяки кожному клієнту АЗК WOG, який в той чи інший час приєднався до акції, було зібрано понад 20 млн. грн. Це дозволило забезпечити дорогий ремонт обладнання в медзакладах по всій країні, придбати для них нові сучасні апарати, тим самим рятуючи дитячі життя. За час попередньої хвилі акції, яка завершилася наприкінці 2020 року, встановлено рекорд – зібрано майже 3,3 млн грн. За дані кошти придбано обладнання для дитячої операційної Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, а саме – апарат для анестезії, монітор стану пацієнта та приліжковий монітор пацієнта. Апаратура вже майже півроку допомагає спеціалістам медзакладу ефективніше проводити операції та рятувати життя малюків.

Окрім того, варто відзначити, що компанія WOG покриває всі податки і збори. Це означає, що зібрана сума повністю – до копійки – передається платформі Dobro.ua та БФ «Твоя опора», які закуповують або ремонтують обладнання для дитячих медичних установ.

«Ми закликаємо всіх, разом з тим і відомих, публічних людей, приєднуватися до проекту. Адже робити добро так легко!», – підсумувала Олена Осипчук.