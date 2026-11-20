Водійка Škoda, яка зіткнулася з поїздом, отримала травми

У п’ятницю, 20 листопада, на залізничному переїзді у селі Ямниця Івано-Франківського району зіткнулися потяг та Škoda Fabia. Водійка останньої отримала травми. Слідчо-оперативна група, яка їхала на виклик, потрапила в ДТП.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія у Ямниці сталася о 9:30. Туди з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом виїхали правоохоронці.

«У селі Угринів водій Toyota Corolla 1950 року народження, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі службовому автомобілю та врізався у нього. Медики оглядають усіх учасників ДТП», – зазначили в поліції.

Унаслідок аварії за участю потяга у Ямниці травмувалася водійка Škoda Fabia. На місці події працюють лікарі та поліцейські.

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