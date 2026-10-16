У Львові буде хмарно з проясненнями

На вихідних, 17 та 18 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують незначні дощі, а потепління очікувати поки ще не варто.

Як вказано у прогнозі Львівського гідрометцентру, у суботу, 17 жовтня, у Львові та області буде хмарно, часом йтиме невеликий дощ, очікується слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі опуститься до 3–8°C тепла, а вдень потепліє до 9–14°С тепла. У Львові вдень – до 12°C тепла.

Укргідрометцентр повідомляє, що у неділю, 18 жовтня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, протягом дня істотних опадів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть до 13°С тепла.

Раніше синоптик назвав дату, коли очікувати потепління в Україні у жовтні 2026 року.

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