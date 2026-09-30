Організаторкою схеми правоохоронці вважають Надію Завальницьку

Поліцейські затримали за хабарництво доцентку ЛНУ імені Івана Франка Надію Завальницьку та завідувачку лабораторії Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького (підрозділу в Дублянах) Оксану Гриник. За версією слідства, співробітниці двох університетів організували схему, за якою чоловіки формально складали навчальні сесії у ветуніверситеті та отримували відстрочку від мобілізації. Схемою скористалися щонайменше 16 військовозобов’язаних.

Як повідомили у середу, 30 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, доцентка львівського університету реалізувала схему отримання хабарів від студентів мобілізаційного віку іншого львівського вишу.

«За грошову винагороду вона допомагала чоловікам успішно складати сесію. Відтак студенти віком від 25 років уникали відрахування і зберігали право на відстрочку від призову», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Для реалізації схеми викладачка залучила колишню колегу зі свого попереднього місця роботи – завідувачку лабораторії університету, де навчаються її клієнти.

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«Відповідно до плану, студенти переказували гроші на карту доцентці, а вона частину відправляла на рахунок спільниці. Та, у свою чергу, мала забезпечити платникам успішне складання сесії без їхньої появи у стінах вишу», – додали в прокуратурі.

Корупційна схема діяла в підрозділі ветуніверситету в Дублянах

За даними слідства, з 2023 року спільниці забезпечили збереження відстрочки від призову щонайменше 16 чоловікам. «Так, лише за одну сесію у минулому навчальному році задокументовано отримання ними понад 29 тис. грн від двох студентів», – зазначили в прокуратурі.

Доцентці та завідувачці лабораторії повідомили про підозри в одержанні неправомірної вигоди у змові групою осіб (ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Правоохоронці не розголошують подробиць. За даними ZAXID.NET, за хабарництво затримали доцентку факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, кандидатку економічних наук Надію Завальницьку та завідувачку лабораторії Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій Оксану Гриник.

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми, у тому числі серед викладачів університету. Також встановлюють студентів, які користувалися послугами підозрюваних.