Спеціальний дозвіл на користування надрами діє 20 років

Державна служба геології та надр України виставила на продаж спеціальний дозвіл на користування надрами Сторожницької ділянки. За результатами аукціону, проведеного 23 травня, право наступні 20 років розробляти родовище піску та гальки поблизу Ужгорода отримав підприємець Томаш Кучерявка, заплативши за лот понад 4,5 млн грн

За дозвіл на користування надрами Сторожницької ділянки, який продавали за 595,2 тис. грн, змагалися троє учасників. В усіх трьох раундах аукціону переміг ФОП Томаш Янович Кучерявка, який запропонував за лот 4,577 млн грн, що у понад 7 разів вище його стартової ціни.

Сторожницька ділянка розташована за 1,4 км на захід від села Сторожниця Ужгородського району. Тут є поклади піщано-галькового матеріалу. Переможець аукціону отримав дозвіл протягом наступних 20 років проводити дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням корисних копалин.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ФОП Томаш Кучерявка зареєстрований у селі Сторожниця, а основним видом його діяльності є виробництво будівельних металевих конструкцій. Також Томаш Кучерявка є керівником обслуговуючого кооперативу «Тарнівецький» і ТОВ «Клевер 777», що займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.