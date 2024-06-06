Видинівське родовище розташоване у Коломийського районі

Державна служба геології та надр України виставила на продаж спеціальний дозвіл на користування надрами Видинівського родовища. За результатами аукціону, проведеного 6 червня, право наступні 20 років розробляти родовище гравію та піску у Коломийському районі отримало ТОВ «Доломіт Груп», заплативши за лот 25 млн грн.

За дозвіл на користування надрами Видинівського родовища, який продавали за 2,4 млн грн, змагалися 5 учасників. В усіх трьох раундах аукціону перемогло ТОВ «Доломіт Груп», яке запропонувало за лот 25 млн грн, що у понад 10 разів вище його стартової ціни.

Родовище розташоване за 2 кілометри від села Видинів та за 30 км від Коломиї. Родовище має площу 90 га. Переможець аукціону отримав дозвіл протягом наступних 20 років проводити його дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням гравію, піщано-галькового матеріалу та піску.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Доломіт Груп» зареєстроване у квітні 2023 року у селі Княже Коломийського району. Компанія займається організацією будівництва, лісозаготівлею, виробництвом вапна та бетону тощо. Директором товариства є місцевий бізнесмен Василь Винничук.