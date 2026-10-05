Михайло Драпатий після призначення головнокомандувачем ЗСУ переглянува рішення Сирського

Влітку 2026 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перекинув командування 7-го корпусу Десантно-штурмових військ із району Добропілля Донецької області на Волинь. Там військові мали готуватися до можливої оборони у разі наступу з боку Білорусі. Про це йдеться в матеріалі «Української правди», який був опублікований у понеділок, 5 жовтня.

Журналісти з'ясували, що Михайло Драпатий після призначення головнокомандувачем ЗСУ переглянув рішення Сирського. Він повернув командування корпусу із Волині та направив його на Запорізький напрямок на тлі активізації російського наступу поблизу Гуляйполя.

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За словами джерела «Української правди» у 7-му корпусі, його командування перебувало на Волині не більш як два тижні. Після цього військових відправили на Запоріжжя для посилення угруповання військ «Південь». У самому корпусі такому рішенню, за даними видання, зраділи, оскільки вважали, що на Волині командування фактично не мало достатнього обсягу роботи.

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Рішення Сирського щодо посилення оборони на північному напрямку було пов’язане із занепокоєнням щодо можливого використання Білорусі для нової агресії проти України.

Ще навесні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомляв про будівництво в Білорусі доріг у напрямку українського кордону та облаштування артилерійських позицій. На початку травня він також говорив про «специфічну активність» білоруської сторони поблизу України.

Згодом українська розвідка попереджала, що Росія розглядає можливість залучення Білорусі до нових операцій – як проти України, так і проти однієї з країн НАТО. Сирський зі свого боку заявляв, що загроза наступу російських військ із території Білорусі є реальною. Саме цим він, зокрема, пояснював необхідність формування нових бригад ЗСУ для посилення оборони на цьому напрямку.

Нагадаємо, у серпні стало відомо про будівництво в Гомельській області Білорусі, неподалік кордону з Україною, залізничної інфраструктури для приймання військових поїздів. За даними білоруської служби «Радіо Свобода», проєкт передбачає під’їзну колію на 60 вагонів і вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки. Об’єкт планують облаштувати поблизу села Якимівка.

21 серпня Служба зовнішньої розвідки України заявила про посилення військової співпраці Білорусі з Росією. За даними СЗР, у білоруському національному домені з’явився ресурс, який закликає громадян країни підписувати контракти з Міноборони РФ для участі у війні проти України.