Пожежа у Таганрозі, яка виникла після атаки дронів 12 вересня

У ніч на суботу, 12 вересня, безпілотники атакували територію Росії. Під атаку потрапили міста Тольятті в Самарській області й Таганрог у Ростовській області – там зайнялися пожежі. Атаку на завод у Тольятті підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Атаку на Тольятті підтвердив губернатор Самарської області Вячеслав Фєдоріщев. Близько 06:20 він повідомив, що регіон перебуває під великою атакою дронів.

На відео, оприлюднених місцевими мешканцями, видно задимлення та вибухи в районі хімічного заводу «Тольяттікаучук». Це підприємство, яке виробляє синтетичні каучуки, які використовують для створення ракетного палива для ракет.

Зазначимо, завод вже не вперше потрапляє під атаку. Так, у квітні дрони атакували «Тольяттікаучук» та «КуйбишевАзот», на підприємствах зайнялися пожежі.

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Крім того, під атаку дронів 12 вересня потрапило місто Таганрог у Ростовській області. Очевидці оприлюднили відео, на яких видно великий стовп диму над містом.

За даними Astra та Exilenova+, під ударом опинився військовий аеродром «Таганрог-Центральний». На ньому базується 708 військово-транспортний авіаційний полк російської армії. Крім того, поруч з аеродромом розташований 325 авіаційний ремонтний завод, який відновлює російські транспортні літаки.

Також осінтери Exilenova+ повідомили, що вночі дрони атакували Таганрозький автомобільний завод (ТАГАЗ). Підприємство використовують для виробництва БпЛА для російської армії. На території підприємства зафіксували пожежу.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив про нібито збиття понад 70 безпілотників у Таганрозі та низці міст регіону. Він заявив про пожежі у «кількох нежитлових будівлях».

Нагадаємо, 11 вересня дрони атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю Росії. Зазначимо, «Азот» – це один з найбільших хімзаводів Росії, який виготовляє продукцію для виробництва пороху та вибухівки.