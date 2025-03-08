КІНЕФ є одним із найбільших НПЗ в Росії

У ніч на суботу, 8 березня, дрони атакували російський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Крім того, після атаки БпЛА зайнялася пожежа на заводі, який виготовляє сухпайки для російської армії. Атаку на НПЗ 8 березня підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, дрони атакували завод «Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії. НПЗ розташований за понад 800 км від кордону з Україною.

«КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність перероблення становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу», – повідомив Коваленко.

Російський губернатор Ленінградської області Алєксандр Дрозденко заявив, що загоряння на заводі нібито сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. Внаслідок атаки нібито постраждала одна людина.

Окрім того, дрони атакували Брянщину, де очевидці повідомили про вибухи в районі заводу «Консервсушпрод» у Стародубі. Завод спеціалізується на виготовленні сухпайків для російської армії.

Місцева влада заявила, що загалом область атакували начебто шість дронів. Зауважимо, російське міністерство оборони заявило про збиття трьох ударних дронів.