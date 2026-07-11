Під удар потрапили чотири судна різного призначення

У Ростовській області безпілотники атакували чотири судна в акваторії Таганрозької затоки. Про це у суботу, 11 липня, повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, під удар потрапили чотири судна різного призначення. Серед них був танкер, що перевозив метанол. Російські ЗМІ пишуть, що танкер та інші судна нібито зазнали лише незначних пошкоджень, а загрози розливу метанолу немає.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крім цього, російська влада стверджує, що внаслідок атаки загинув матрос одного з технічних суден.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слюсар додав, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 15 безпілотників над Таганрогом, а також в Азовському та Неклинівському районах Ростовської області.

Напередодні Таганрог також перебував під атакою безпілотників, у місті виникли пожежі в районі порту та поблизу авіаційного коледжу.