У Воронежі вночі 23 липня пролунала серія вибухів

У ніч на четвер, 23 липня, низка регіонів Росії опинилася під атакою безпілотників. Вибухи лунали у Воронежі, Ульяновській області, Башкирії, а також у тимчасово окупованих Криму та Луганську. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та місцева влада.

За інформацією OSINT-спільнот, у Воронежі вночі 23 липня пролунала серія вибухів. Однією з імовірних цілей атаки називають логістичний хаб компанії Wildberries. Після попередніх ударів по цьому об'єкту компанія змінила графік роботи складу. Зокрема, у нічний час – з 00:00 до 06:00 – його діяльність тимчасово призупиняють.

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Водночас губернатор Ульяновської області Олексій Русскіх підтвердив атаку безпілотників на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі. За його словами, на місці виникла пожежа, однак деталей щодо масштабів пошкоджень він не навів.

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Російські телеграм-канали стверджують, що під удар міг потрапити об'єкт компанії «НС-Ойл», якій належать нафтопереробний завод та база скрапленого газу в селищі Новоспаське. Потужності підприємства дозволяють переробляти до 600 тис. т нафти на рік.

Крім того, повідомили про атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Субханкулово» в Башкирії. Вона забезпечує транспортування нафти з родовищ регіону до нафтопереробних заводів.

Також безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в тимчасово окупованій Ялті. Вибухи цієї ночі лунали в окупованому Луганську.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях. За даними місцевої влади, внаслідок падіння дронів було пошкоджено складський комплекс, а очевидці публікували відео масштабної пожежі та густого диму в районі логістичного хабу.