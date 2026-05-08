Завод у Пєрмі третій раз за два тижні потрапив під атаку

У пʼятницю, 8 травня, дрони СБУ втретє уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Пєрмьнєфтеоргсінтез» та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Пєрмь». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецпризначенців, атаку здійснили, виконуючи поставлені завдання президентом Володимиром Зеленським.

Під удар потрапив один із найбільших заводів Росії «Лукойл-Пєрмьнєфтеоргсінтез», який виконує замовлення для російської армії. Також СБУ уразила ЛВДС «Пєрмь», яка є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Зазначається, що через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках – зокрема, й до ураженого Пєрмьського НПЗ.

«Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ “Пєрмьнєфтеоргсінтез” сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Додамо, це втретє за останні два тижні дрони атакують НПЗ в Пєрмі. Так, СБУ підтвердила атаки на обʼєкти росіян у регіоні 29 та 30 квітня. Після атак безпілотників місцева влада скасувала військовий парад 9 травня.