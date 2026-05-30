У ніч на суботу, 30 травня, безпілотники атакували портову інфраструктуру в Таганрозі Ростовської області та нафтобазу в Краснодарському краї Росії. Про це повідомила влада російських регіонів та моніторингові телеграм-канали.

Близько четвертої ранку жителі Таганрога повідомили про масштабну атаку безпілотників. За їхніми словами, вибухи лунали по всьому місту, тоді як російські моніторингові канали інформували про роботу ППО та вибухи поблизу Таганрозької затоки й авіаційного заводу.

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у Таганрозі після атаки БпЛА спалахнули танкер, резервуар із паливом та адміністративна будівля. Окрім того, внаслідок влучання дрона в приватний будинок постраждали двоє людей.

Згодом міська голова Таганрога Світлана Камбулова заявила, що пожежу вдалося загасити, а витоку нафтопродуктів не зафіксовано.

Також під ударом опинився Армавір у Краснодарському краї. Там після атаки БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.

«Сьогодні вночі в промисловій зоні Армавіра в результаті атаки безпілотних літальних апаратів постраждав об’єкт ТОВ “Південна нафтова компанія», – повідомила влада регіону.

За попередніми даними, пожежу локалізували, постраждалих немає. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Водночас оперативний штаб Бєлгородської області заявив про двох загиблих та двох поранених унаслідок атаки.

«У селищі Октябрьський Бєлгородського округу FPV-дрон атакував автомобіль. Від отриманих поранень двоє чоловіків померли на місці», – повідомили в російському оперштабі.

За їхніми даними, ще двоє чоловіків зазнали травм, а автомобіль після удару загорівся.

Зауважимо, українське військове командування наразі не коментувало наслідки нічної атаки на РФ.

Як писав ZAXID.NET, 29 травня дрони атакували територію Ярославської та Волгоградської областей РФ. Унаслідок ударів зафіксували пожежі та пошкодження низки об’єктів інфраструктури ворога.