Заграва від пожежі після атаки дронів на Сизрань, 15 вересня

У ніч на 15 вересня Таганрог Ростовської області РФ атакували безпілотники та ракети. У місті пошкоджені склад маркетплейсу Ozon та виробниче підприємство. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на склад Ozon. За його словами, унаслідок ракетного удару в Таганрозі також пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад й комерційна будівля. Окрім того, пошкоджень зазнали газопровід, склади сільськогосподарських підприємств та продуктовий магазин. За словами Слюсаря, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки немає.

В Ozon заявили, що через ракетну загрозу в Таганрозі евакуювали хаб доставки логістичного партнера. У компанії запевняють, що товари продавців у цьому хабі «ніколи не приймали, він виконує інші операції».

За даними українського моніторингового проєкту Exilenova+, однією з цілей атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. В. Берієва. Підприємство займається ремонтом і модернізацією військових літаків.

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Водночас моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на супутникові знімки повідомила про пожежі в цехах підприємства «Атлант-Аеро», де виробляють безпілотники «Молнія» та «Оріон». За даними групи, Сили оборони України вже атакували це підприємство у квітні 2026 року, а перед цим – у січні.

Зіставлення осередків пожеж із мапою Таганрога (Візуалізація телеграм-каналу «Кримський вітер»)

Українські безпілотники також атакували Самарську область. Губернатор В’ячеслав Федорищев заявив про пошкодження одного з промислових підприємств, не уточнивши його назву. Моніторингові канали пишуть, під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод, який належить «Роснєфті». За їхніми даними, щонайменше одне з вогнищ займання розташоване на території резервуарного парку.

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» (СНПЗ) – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснєфть». Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум та зріджені вуглеводневі гази. Щороку Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Востаннє про пожежу на Сизранському НПЗ повідомляли 8 серпня. Перед цим займання на підприємстві фіксували 4 серпня та 12 липня. Після липневої атаки завод повністю зупиняв роботу. Крім того, підприємство зазнавало атак у травні, квітні та неодноразово у 2025 році.

Міністерство оборони Росії заявило, що цієї ночі нібито знищило 222 українські безпілотники.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку Сил оборони на НПЗ у Сизрані, а також удари по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі й майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. За його словами, також зафіксовані влучання і в Чорному морі.